Coca-Cola lansează noi produse în România Coca-Cola HBC, companie care vinde bauturi Coca-Cola in 28 de tari, majoritatea in Europa, a precizat ca intentioneaza sa lanseze produse Costa Coffee pe cel putin 10 din aceste piete, inclusiv Bulgaria, Grecia, Ungaria, Polonia, Romania, Rusia si Elvetia.



"Includerea unui brand atat de puternic, cum este Costa Coffee, in portofoliul nostru ne va permite sa abordam mai multe ocazii de consum, sa ne consolidam parteneriatele cu clientii pe toate canalele si sa ne intarim abilitatea de a adresa fiecare moment de-a lungul unei zile in care exista ocazii de consum. Infrastructura noastra… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

