Stiri pe aceeasi tema

- MOTO: ,,Dumnezeu nu iti cere sa reusesti… El vrea doar sa incerci din tot sufletul!!!,, (Maica Tereza) Intalnim adesea evenimente frumoase care ne marcheaza mai mult sau mai puțin viața. Dar cel mai important lucru e ceea ce reușește sa dezvolte in interiorul fiecaruia dintre noi o astfel…

- Cod portocaliu de inundații in judetele Mehedinti, Gorj, Timis, Caras-Severin si Dolj pana marți seara. Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, luni, o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila de luni, ora 23.00, pana marți, ora 18.00, pentru cele cinci județe.…

- Urmeaza un val de inundatii si este cod portocaliu in doua judete iar inalte zece este cod galben, din cauza revarsarilor de ape cauzate de topirea zapezii. In pericol mare sunt gospodariile si terenurile situate in apropierea raul Neajlov si afluentii acestora, din judetele Teleorman si Giurgiu. Specialistii…

- Mai multe drumuri naționale sunt inchise din cauza viabilitații scazute, a unor alunecari de teren sau a caderilor de copaci. Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe vreun drum national sau autostrada,…

- Conform Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), in intervalul 7 martie, ora 14:00 - 8 martie, ora 13:00, se vor inregistra viituri rapide, cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri, si depasiri ale Cotelor de atentie, pe raurile din bazinele…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis o serie de avertismente de tip cod galben de inundații pentru mai multe râiuri din Cluj și alte 7 județe.Astfel, având în vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o avertizare de tip COD GALBEN valabila pentru mai multe rauri din județele Cluj, Bistrița-Nasaud, Salaj, Maramureș, Bihor, Satu Mare, Hunedoara, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Incalzirea vremii va duce la topirea stratului de zapada, astfel…

- S-au stabilit barajele pentru promovarea in Liga 3. Cu cine se va duela invingatoarea dintre CSA Steaua și Academia Rapid. FRF a stabilit azi cum se vor „imperechea” echipele care vor caștiga campionatele județene pentru barajul ce duce in Liga 3. Invingatoarea Ligii 4 București, care se va alege dintre…

- FRF a stabilit programul barajului de promovare in Liga 3. Tragerea la sorți a avut loc miercuri, la Casa Fotbalului. Meciurile vor avea loc pe 16 iunie 2018, ora 18:00, turul, și 23 iunie 2018, ora 17:30, returul. Rezultatul tragerii la sorți este urmatorul: Regiunea 1: Botoșani – Bacau, Iași – Neamț,…

- Alocatiile de stat pentru copii platite in ianuarie 2018 au totalizat 353,798 milioane de lei, suma medie fiind de 96,79 lei/beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In prima luna a acestui an, peste 3,655 milioane de copii au beneficiat…

- Zeci de persoane din aproape jumatate de țara implicate in afaceri ilegale cu fier vechi s-au trezit azi dimineața cu procurorii și polițiștii la ușa. Cei vizați de o ancheta declanșata in urma cu cateva luni sunt suspectați ca fac parte dintr-o grupare uriașa, extrem de bine organizata, care, prin…

- Caras-Severinul se numara printre judetele in care, in dimineata de joi, 22 februarie, au fost demarate 101 perchezitii domiciliare, fiind puse in aplicare 27 de mandate de aducere, intr-un dosar de evaziune fiscala, prejudiciul cauzat statului fiind estimat la doua milioane de euro. Potrivit…

- La aceasta ora, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice desfașoara 101 percheziții domiciliare in județele Arad, Hunedoara, Timiș, Gorj, Giurgiu, Mehedinți, Iași, Galați, Olt, Argeș, Cluj, Ilfov, Tulcea, Dolj, Salaj, Caraș-Severin și in municipiul București. Perchezițiile…

- Peste o suta de perchezitii ale politistilor si procurorilor au loc, joi, in 16 judete si in Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniile constructii si comert cu metale feroase si neferoase, cu un prejudiciu de aproximativ doua milioane de euro. Un numar de 27 de persoane vor fi duse…

- Peste o suta de perchezitii ale politistilor si procurorilor au loc, joi, in 16 judete si in Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniile constructii si comert cu metale feroase si neferoase, cu un prejudiciu de aproximativ doua milioane de euro. Un numar de 27 de persoane vor fi duse la…

- Polițiștii din Arad, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, efectueaza peste 100 de percheziții domiciliare in București și in 16 județe, in cadrul unui dosar penal de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de 2 milioane de euro. Vor fi puse in aplicare 27 de mandate de aducere. Perchezițiile sunt…

- Fundația Hope and Homes for Children și NN anunța rezultatele programului „Sanatate pentru o viața mai buna”, prin care 80 de copii și tineri incluși in programele Fundației au beneficiat de tratamente și intervenții medicale, iar alți 160 de copii au primit consiliere privind obiceiurile de viața sanatoasa.…

- Se circula in conditii de iarna pe mai multe sosele din nord si de la munte Foto: Politia Romana Se circula în conditii de iarna pe mai multe sosele din nord si din zona montana, informeaza Centrul Infotrafic al Politiei Române. Compania de Drumuri a actionat cu peste opt sute…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, doua atentionari cod galben de ninsori, prima vizand Banatul, Oltenia si Muntenia, iar a doua vizeaza cea mai mare parte a Moldovei si nordul Munteniei. Atentionarile expira joi, la ora 11.00. Prima atentionare cod galben de…

- Numarul de beneficiari ai indemnizatiei sociale pentru pensionari era, la finele lunii decembrie, de 811.474 persoane, din care 660.854 pensionari din sistemul public si 150.620 pensionari agricultori, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice. In cazul pensionarilor din sistemul…

- Conform datelor centralizate de Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP), numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii decembrie 2017, de 9.038, cei mai mulți, 3.460, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor și judecatorilor. Pensia medie in acest caz era…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii decembrie 2017, de 9.038, cei mai multi, 3.460, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pensia medie in acest caz era de 13.778 lei, din care 12.601 lei cota suportata din bugetul…

- Politisti au facut facut noua perchezitii domiciliare pe raza judetelor Cluj, Alba, Bistrita-Nasaud si Suceava, intr-u dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu estimat la aproape 4 milioane de lei. In urma actiunii, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile si imobile in valoare de peste…

- In urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Nasaud și Suceava, intr-un dosar evaziune fiscala și spalare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile in valoare de peste 1.400.000 de lei, a anunțat Inspectoratul General al Poliției…

- In urma mai multor percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Nasaud și Suceava, intr-un dosar evaziune fiscala și spalare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile in valoare de peste 1.400.000 de lei. Marți, 30 ianuarie 2018, polițiști…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) va derula un proiect in valoare de 40 de milioane de euro, dedicat atat acumularii de competente pentru personalul operativ, dar si infiintarii unei retele de centre regionale de pregatire specializata, in Iasi, Suceava, Timis, Hunedoara, Dolj,…

- Potrivit Ministerului Educației, in jur de 30% din scolile din Romania nu au grupuri sanitare in interior, fiind afectati peste 230.000 de elevi. Județul Bihor este pe locul șapte intr-un top al școlilor care inca au toalete in curte. Primul in acest top este Vaslui cu 389 de școli, urmat…

- In secolul XXI, in Romania inca mai sunt unitati de invatamant in care elevii sunt nevoiti sa mearga la toaleta sapata in curte si fara sistem de canalizare. Conform ministrului, in Romania sunt peste 2.400 de scoli cu toalete in curte. Si judetul Caras-Severin are astfel de unitati de invatamant,…

- Aproape 22.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Sibiu, Arad si Timis, in timp ce in Bacau, Buzau, Giurgiu, Caras-Severin si Suceava sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei…

- Alocatiile pentru sustinerea familiei, platite in decembrie 2017, au totalizat 40,47 milioane de lei, suma medie pe beneficiar fiind de 163,95 lei. In luna decembrie, erau inregistrati 246.891 de beneficiari ai acestui acestui tip de ajutor social, cei mai multi fiind in judetele Bacau…

- Centrul INFOTRAFIC din IGPR informeaza ca nu sunt drumuri naționale sau autostrazi unde circulația sa fie oprita. Cu toate acestea precizeaza ca la aceasta ora ninge pe mai multe sectoare de drumuri naționale și autostrazi de pe raza județelor Dolj, Caraș - Severin, Mehedinți, Olt, Gorj,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile. La aceasta ora ninge pe mai multe sectoare de drumuri naționale și autostrazi…

- Opt judete sunt sub avertizare cod galben de ceata pana la ora 10:00, conform meteorologilor, care afirma ca vizibilitatea va fi scazuta local sub 200 m si izolat sub 50 m, fiind afectate mai multe drumuri nationale si judetene. Meteorologii precizeaza ca vor fi afectate E85, E58, E583, E581, precum…

- Vineri, la sediul Ministerului Afacerilor Interne a avut loc o sedinta operativa in prezenta prim-ministrului interimar Mihai FIFOR, unde a fost prezentata situatia la nivel national dupa ninsorile si viscolul din ultimele 24 de ore. Cu acest prilej, ministrul afacerilor interne, Carmen DAN, a prezentat…

- Douasprezece judete sunt, vineri, sub cod galben de vant puternic si ninsoare pana la ora 15.00, urmand a se inregistra rafale de vant si de 90 de kilometri la ora. In 30 de unitati scolare din patru judete cursurile au fost suspendate din cauza zapezii. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie,…

- Douasprezece judete sunt, vineri, sub cod galben de vant puternic si ninsoare pana la ora 15.00, urmand a se inregistra rafale de vant si de 90 de kilometri la ora. In 30 de unitati scolare din patru judete cursurile au fost suspendate din cauza zapezii. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie,…

- Vreme nefavorabila in nordul si nord-vestul tarii Din cauza vremii nefavorabile, cursurile sunt suspendate vineri în 30 de scoli din judetele Tulcea, Iasi, Galati si Prahova. Orele vor fi recuperate pe parcursul semestrului I, conform graficului stabilit de fiecare unitate de…

- Potrivit meteorologilor, in Muntii Apuseni si, local, in Carpatii Orientali, mai ales la altitudini mari, vantul va avea intensificari sustinute, cu viteze la rafala de peste 85-90 km/h. Va ninge in general moderat cantitativ, si va fi viscol. Sunt vizate de acest cod zone din judetele…

- Numarul firmelor radiate a scazut, in primele 11 luni din 2017, cu 26,79%, la 73.771 companii, fata de 100.764 in perioada similara a anului anterior, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului. Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti…

- Avand in vedere ca pe mai multe artere nationale, cu precadere cele din zonele montane, circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, conducatorii auto sunt sfatuiți sa nu porneasca la drum cu autovehiculul neechipat corespunzator, sa adapteze viteza de deplasare la conditiile meteo-rutiere,…

- Peste 30 de spitale din tara vor fi dotate cu echipamente medicale de imagistica, precum computer tomograf, rezonanta magnetica nucleara si sisteme informatice PAC, informeaza Ministerul Sanatatii. Valoarea contractelor se ridica la 19,8 milioane de euro, transmite News.ro . Cele trei contracte pentru…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata dimineata, mai multe atentionari Cod galben de ceata pentru noua judete din regiunile Moldovei si Transilvaniei, valabile in orele urmatoare. Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in mai multe localitati din judetele Hunedoara,…

- Astfel, ANM a emis o avertizare cod galben de ceata, valabila pana la ora 14.00, pentru mai multe zone din judetele Vrancea, Iasi, Botosani, Neamt si Bacau si pentru intreg teritoriul judetelor Vaslui si Galati. Ceata determina scaderea vizibilitatii local sub 200 m si izolat sub 50 m, iar fenomenul…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in mai multe localitati din judetele Hunedoara, Caras-Severin, Cluj, Vrancea, Iasi, Neamt, Bacau, Vaslui si Galati se va semnala ceata, fenomen care determina scaderea vizibilitatii, local, sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Fenomenul se…

- Cei mai buni studenti romani din Romania si din strainatate au fost premiati la cea de-a XI-a editie a Galei Ligii Studentilor Romani din Strainatate (LSRS), in cadrul unei festivitati ce a avut loc in sala C.A. Rosetti a Palatului Parlamentului. „M-am gandit mult si am decis ca trebuie…

- Un sfert din populatie "risca sa ramana fara asistenta medicala primara" Foto: radiocluj.ro. Un sfert din populatia tarii risca sa ramâna fara asistenta medicala primara, daca nu se rezolva conflictul izbucnit între medicii de familie si Casele de Asigurari de Sanatate, atrage atentia…

- "Sfatuim conducatorii auto care se deplaseaza pe drumurile nationale din judetele Maramures, Botosani si Vrancea sa ruleze cu prudenta sporita, sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele dinainte si sa nu efectueze manevre periculoase in trafic, intrucat pe multe tronsoane se circula in…

- Pentru a preintampina producerea unor evenimente rutiere nedorite, conducatorii auto care se deplaseaza in astfel de zone sunt sfatuiți sa manifeste prudenta sporita la volan, sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele dinainte si sa nu se hazardeze in efectuarea unor manevre riscante in…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu exista accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe vreun drum national sau autostrada care tranziteaza tara. Reamintim ca la nivelul tarii exista 6 drumuri nationale cu circulatia inchisa,…

- Pe Autostrada A1 Sibiu-Deva, pe tronsonul kilometric 306+400 - 308+900, se executa lucrari de reparatii ale rosturilor de dilatatie poduri, pe benzile unu si de urgenta ale sensului de mers Sibiu-Deva, pana vineri, 22 octombrie, ora 12:00. De asemenea, astazi, pana la orele 16.00, pe Autostrada…