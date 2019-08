Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Republicii Moldova, Andrei Nastase, a afirmat joi, la Bucuresti, ca presedintele Klaus Iohannis este garantul statului de drept in Romania, iar un vot acordat acestuia pentru un nou mandat de sef al statului reprezinta "un vot pentru Basarabia". Prezent ca invitat la Consiliul…

- ​Președintele Klaus Iohannis participa astazi la Consiliul Național al PNL, eveniment care se desfașoara, la Romexpo, în prezența a aproape 3.500 de liberali. Participarea la reuniunea PNL reprezinta startul campaniei pentru al doilea mandat al lui Iohannis la Cotroceni. UPDATE 16:25…

- Consiliul National al Partidului National Liberal se reuneste, joi, la Romexpo, presedintele Klaus Iohannis urmand sa participe la reuniune. La CN al liberalilor, care se va desfasura incepand cu ora...

- Premierul Maia Sandu și ministrul de Interne din Republica Moldova, Andrei Nastase, au fost primiți marți dimineața, la Palatul Cotroceni, de președintele Klaus Iohannis. Este prima vizita oficiala pe care premierul moldovean o face in strainatate dupa preluarea mandatului. Romania a fost, este si va…

- SUA nu este de acord cu votul in sprijinul Moscovei in cadul APCE al deputatului PPDA Andrei Nastase și socialistul Vlad Batrincea. Precizarea a fost facuta de ambasadorul SUA in Republica Moldova, Dereck J. Hogan, in cadrul unei emisiuni la un post tv privat.

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, mai multe convorbiri telefonice cu liderii politici ai Republicii Moldova, respectiv Prim-ministrul Republicii Moldova, Maia Sandu, cu Viceprim-ministrul Republicii Moldova, Andrei Nastase și cu Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Potrivit Administratiei…

- Președintele Romaniei a transmis un mesaj cu privire la situația politica tensionata din Republica Moldova. Klaus Iohannis a facut apel la calm și la respectarea ”democrației și statului de drept”: ”Fața de evoluțiile politice recente din Republica Moldova, Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis,…

- Rezultatul alegerilor in Parlamentul European, care au avut loc duminica in Romania si care au fost organizate si in Republica Moldova pentru alegatorii cu cetatenie romana, este foarte bun, spune presedintele Partidului Platforma Demnitate si Adevar, Andrei Nastase, transmite IPN.