- ​Președintele Klaus Iohannis participa astazi la Consiliul Național al PNL, eveniment care se desfașoara, la Romexpo, în prezența a aproape 3.500 de liberali. Participarea la reuniunea PNL reprezinta startul campaniei pentru al doilea mandat al lui Iohannis la Cotroceni. UPDATE 16:25…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ii cere demisia presedintelui Klaus Iohannis, dupa ce Curtea Constituționala a invalidat propunerea din referendumul pe Justitie, privind interzicerea amnistiei și a grațierii pentru persoane acuzate de corupție. Liderul ALDE afirma ca a existat unanimitate cu…

- Prim-ministra Maia Sandu și vicepremierul Andrei Nastase s-au intalnit in aceasta dimineața cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Președintele roman a salutat vizita prim-ministrei la București și i-a asigurat pe oficialii de la Chișinau de sprijin.

- PNL va sustine obiectivele din Pactul pentru consolidarea parcursului european propus de presedintele Klaus Iohannis, a anuntat liderul liberalilor, Ludovic Orban. Decizia a fost luata marti, cu unanimitate de voturi, in Biroul Executiv al partidului. "Astazi am decis prin vot unanim, in cadrul Biroului…

- Vizita Suveranului Pontif in Romania ne-a aratat o alta Romanie decat Romania cea de toate zilele. O Romanie in care nu s-au auzit vocile urii, intolerantei, barbariei politice. Deci se poate trai si in buna pace? Se pot intalni credinciosi de confesiuni diferite, dar si romani si unguri in acelasi…

- Presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, a facut un apel joi catre locuitorii Capitalei sa mearga la vot duminica, subliniind ca Romania are nevoie de stat de drept, iar europarlamentarii liberali se vor stradui sa aduca cat mai multi bani europeni pentru bucuresteni, potrivit agerpres.ro."In…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, ca la implinirea a 30 de ani de la Revolutie misiunea partidului este de a aduce tara romanilor liberi. "Anul acesta se implinesc 30 de ani de cand am iesit in strada cu curaj infruntand fortele de represiune ale regimului comunist.…

- „Cu 10 zile inainte de votul foarte important din 26 mai, cand romanii isi vor putea alege reprezentantii in Parlamentul European, se observa o escaladare a violentei verbale si, pe alocuri, chiar a celei fizice, o radicalizare a mesajelor electorale cu accente de ura mai ales in mediul online. Este…