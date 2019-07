Clujul pe locul 2 în ţară în topul salariilor! Cât câştigă în medie un clujean pe lună Clujenii au un salariu mediu net lunar de 3.115 lei cu aproximativ 500 de lei mai putin de Bucuresti, acolo unde în medie se câstiga 3.684 de lei pe luna, fiind orasul cu cel mai mare salariu mediu lunar. Vrancea este singurul judet din întreaga tara cu salariu mediu de sub 2.000 de lei, mai exact 1.999 de lei, conform unei analize realizata de Syndex în 2018. Diferenta de salariu între Cluj-Napoca si Vrancea este una de peste 70%, fiind vorba despre decalaje geografice care împiedica dezvoltarea anumitor ramuri importante. Regiunile cu salarii… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

