- Medicii au confirmat alte sapte decese cauzate de gripa, fiind vorba despre bolnavi din judetele Giurgiu, Galati, Teleorman, Constanta, Cluj si Olt. Numarul total al deceselor cauzate de gripa in acest sezon ajunge astfel la 79

- Aproximativ 200 de persoane au protestat, luni seara, la Cluj-Napoca, impotriva intentiei ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind emiterea unei ordonantei de urgenta pentru contestarea deciziilor date de completurile de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). Foto:…

- Aproximativ 2.000 de persoane au protestat, luni seara, in fata sediului Televiziunii publice din Ungariași au cerut independenta presei si a sistemului judiciar, relateaza site-ul agentiei Reuters. Protestatarii au scandat sloganuri impotriva partidului de guvernamant, Fidesz (centru-dreapta), si a…

- Protestatarii s-au adunat lânga Monumentul Memorandistilor începând cu ora 16,00 si au purtat un banner cu mesajul "Anul 101. România europeana fara corupti la putere", precum si steaguri tricolore si ale UE. "Vrem o Românie europeana, în…

- Protestatarii care au venit sambata seara in Piata Victoriei au format, in jurul orei 19,00, un drapel din cartoane colorate in rosu, galben si albastru, pe care le-au luminat cu ajutorul lanternelor de la telefoanele mobile. Peste 1.500 de persoane s-au strans in fata sediului Guvernului, iar dupa…

- Aproximativ 50 de de persoane au protestat sambata, la Cluj, cerand o Romanie europeana si o tara care sa nu fie condusa de corupti. Protestatarii s-au adunat langa Monumentul Memorandistilor incepand cu ora 16,00 si au purtat un banner cu mesajul "Anul 101. Romania europeana fara corupti…

- Violența nejustificata a autoritaților - oamenii doresc doar sa nu se scumpeasca carburanții Politistii francezi au folosit gaze lacrimogene si tunuri cu apa in Paris pentru a dispersa protestatarii care isi manifesta dezacordul fata de scumpirea carburantilor, in a doua saptamana de manifestatii, relateaza…

- Liberalul Viorel Catarama și-a dat demisia din partid, anunțand inființarea unei noi formațiuni politice liberale. Viorel Catarama era prim-vicepresedintele PNL Sector 2 și o data cu demisia a facut publica și platforma-program a noului sau partid. Mai mult, Catarama a anunțat ca vrea sa candideze la…