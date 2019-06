Stiri pe aceeasi tema

- Ty Lucente va trai toata viața cu remușcari, dupa ce și-a omorat fara sa vrea propriul copil. Pe numele barbatului a fost deschis dosar penal pentru omor involuntar, dupa ce a leșinat peste baiețelul sau, lasandu-l fara suflare.

- O familie din Botoșani trece prin momente cumplite! Un bebeluș de numai 1 an și jumatate și-a dat ultima suflare sub privirile șocate ale mamei sale, iar medicii nu au putut face nimic pentru a-l salva.

- O fetița în vârsta de doi ani a fost gasita în Ucraina, lânga trupurile parinților ei, care se pare ca erau morți de noua zile, relateaza Daily Mirror.Fetița pe nume Alexandra, a fost descoperita emaciata când personalul de intervenție a intrat în apartamentul…

- Fetita nici nu mai putea sa se mai miște de foame și de sete. Cauza decesului parinților ei nu este cunoscuta deocamdata, dar anchetatorii au dezvaluit ca parinții ei erau morți de cel puțin noua zile, a informat mirror.co.uk. Se banuiește ca parinții ar fi murit de supradoze de droguri Nu se știe…

- O copila de doar 11 ani a murit la scurt timp dupa o vizita la stomatolog. Aceasta a consumat o pasta de dinți care conținea un derivat dintr-o proteina care se gasește in laptele de vaca. Fiind alergica la produsele lactate, micuța a suferit o reacție alergica ce i-a produs moartea. Fost…

- Clipe de cosmar pentru o familie din Iasi, dupa ce un baietel in varsta de trei ani a murit inecat intr-o fosa septica • Tragedia s-a petrecut in comuna ieseana Braesti, in satul Buda • Micutul se pare ca mergea de doar doua saptamani la gradinita, nefiind inscris cu forme legale • Ieri, din motive…

- Clipe cumplite pentru o femeie in varsta de 39 de ani, care și-a vazut copilul, in varsa de 11 ani, dandu-și ultima suflare, din cauza unei crize de astm. Ioana C. Și fiul ei, Antonio, impreuna cu o prietena de familie se aflau in mașina, blocați in trafic pe strada Cristoforo Colombo din Roma. Femeia,…

- Vacanta cu final tragic. Un om de afaceri bulgar, sotia acestuia si cei doi copii au murit intr-un accident aviatic, in Macedonia de Nord.Ei se intorceau cu un avion de mici dimensiuni din orasul Ohrida spre Sofia. Tragedia s-a produs aseara, intr-o zona montana.