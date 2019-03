Stiri pe aceeasi tema

- Carlos Santana, legendarul chitarist, lanseaza „Los Invisibles”, un material incredibil, care celebreaza viața, energia și dragostea sub toate formele ei. Piesa „Los Invisibles” se regasește pe urmatorul album pe care Santana urmeaza a-l lansa, „Africa Speaks”, marcand, totodata, și colaborarea cu Buika…

- Oricand este un moment bun sa ii spui celei mai dragi persoane de pe Pamant, care ți-a dat viața și te-a invațat ce este dragostea, bunatatea și generozitatea cat de mult o apreciezi. De Ziua Internaționala a Femeii, AMNA lanseaza „Mama”, o piesa emoționanta dedicata mamei. „Acum ceva timp am aflat…

- Irina FLOW vine cu o surpriza in peisajul muzical din Romania. Cu versuri necenzurate și influențe Trap & Hip Hop, “ROYAL” este o piesa-statement cu atitudine, inspirata de doua figuri marcante din cultura egipteana: Cleopatra și Zeul Anubis. Dupa primul single, “Tonight”, o piesa cu influențe Dance/Pop/Balcanice,…

- Samung lanseaza in aceasta seara, intr-o conferința aniversara, noul telefon al brandului, Samsung Galaxy S10 Plus. Samsung Galaxy S10 Plus e un model special. E al zecelea din seria Galaxy S, iar zvonurile ce au ieșit pana acum in piața spun ca telefonul va fi unul care va incerca sa revoluționeze…

- La mijlocul anilor 2000, piesele cantate de trupa MoRandi, formata din Marius Moga și Andrei Ropcea, alias Randi, erau fredonate de toți tinerii și se faceau auzite in toate cluburile. Dupa mai bine de 13 ani, timp in care fiecare s-a ocupat de propria casa de producție, cei doi au decis sa reia colaborarea.…

- Colaborare de exceptie: Juan Magan, Hyenas, Mohombi si Yasiris fac echipa pentru un proiect inedit. Cea mai asteptata piesa a inceputului de an, #ClaroQueSi este insotita de un videoclip hot, dinamic, cu o imagine neon tropical si vibe-uri dominicane, in regia lui San si produs de Cat Music. Clipul…

- Dupa ce a dus „Aprinde scanteia” in topurile muzicale alaturi de Smiley, Dorian lanseaza „La mine in tara”, o doina moderna ancorata in realitatea sociala din Romania, dar și un grup de Facebook pentru toți romanii, indiferent de țara in care se afla, un spațiu in care aceștia pot continua in scris,…