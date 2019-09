Stiri pe aceeasi tema

- „Nu am reușit sa le strangem. Sunt 13.000 de semnaturi stranse in mpod onest de prietenii și colegii noștri. A fost un efort extraordinar. Depunem aceste semnaturi in semn de respect pentru acest efort. O sa fim intrebați de ce nu am strans 200.000 de semnaturi. O intrebare mai buna este de…

- Claudiu Craciun, candidatul partidului Demos la alegerile prezidențiale, a afirmat, duminica, la BEC, ca nu a reușit sa stranga numarul de semnaturi necesare validarii, insa depune cele 13:000 de semnaturi adunate in semn de respect pentru efortul acordat de intreaga echipa de campanie.„Nu…

- Ramona Bruynseels și-a depus duminica, la BEC, candidatura de independent la alegerile prezidențiale, împreuna cu peste 280.000 de semnaturi, transmite Mediafax. La ieșirea din instituție echipa de campanie a lui Bruynseels a dat drumul mai multor porumbei albi, semnificând „o noua…

- Bogdan Licu a solicitat Curții de Apel București, pe 12 noiembrie 2018, cand era adjunct al procurorului general al Romaniei, sa ia act de faptul ca renunta de bunavoie la titlul stiintific de doctor in științe militare și informații. Licu incerca astfel sa evite un eventual verdict oficial de plagiat.…

- Emanuel Onoriu, fiul cantareței Gabi Lunca, a anunțat ca strange semnaturi pentru a candida la alegerile prezidențiale din toamna acestui an. El i-a rugat pe oamenii care-l urmaresc pe Facebook sa imparta tabelul pentru strangerea de semnaturi. Emanuel Onoriu este si presedintele partidului Uniunea…

- Prezidențiabilul PSD, Viorica Dancila, a ales sa-și lanseze strangerea de semnaturi pentru candidatura la prezidențiale in comuna Rașca, din Satu Mare. Dancila a explicat ca a ales acest loc pentru a arata ca nicio comuna din Romania nu este lasata in urma.EXCLUSIV Mișcare interesanta. Mircea…

- Candidatul USR PLUS la alegerile prezidentiale, Dan Barna, a inceput atacul la presedintele Klaus Iohannis. Aceasta a declarat, vineri, ca l-s votat pe Iohannis, pentru ca este un om bun, dar ca acesta reprezinta clasa politica care ne-a adus in situatia ca patru milioane de romani sa traiasca in afara…

- Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, a declarat ca "solutia unica" pentru ca fortele de stanga sa castige alegerile prezidentiale din toamna acestui an ar fi realizarea unei aliante intre PSD, ALDE si PRO Romania. "Solutia unica este una singura, castigatoare, spun eu, alianta cele 3 partide,…