Clasa 0 varsta. Care este varsta potrivita pentru clasa pregatitoare? Insa parintii trebuie sa tina cont de faptul ca scoala nu inseamna doar momentul in care copilul acumuleaza sau nu niste cunostinte ci inseamna un prim pas spre autonomia deplina a copilului, in lipsa parintelul si a oricarei persoane de ingrijire. Scoala e diferita de gradinita, deci trebuie sa tinem cont de faptul ca acolo nu va exista "ingrijitoare" si nici persoane care sa ofere copilului sprijin in anumite activitati. Iata ce are nevoie sa poata face copilul, pentru a se descurca in clasa 0: - sa se imbrace singur, sa stie cum si cu ce. Ne amintim ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

