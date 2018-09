Stiri pe aceeasi tema

- Europa se confrunta cu spectrul populismului și naționalismului, iar proiectul european se vede amenințat de loviturile demagogiei de secol XXI. Cu toate acestea, in randul tinerilor, entuziasmul și increderea in instituțiile europene se afla in continuare la cote inalte ceea ce dovedește atat importanța…

- Comisia Europeana va verifica noul sistem de acordare a alocațiilor pentru copii propus de Guvernul din Austria, in contextul in care eurodeputatul PSD Razvan Popa a reclamat aceste propuneri care ar fi dezavantajat clar cetațenii romani ce traiesc in acest stat. „Consider ca masurile propuse de Guvernul…

- CHIȘINAU, 25 aug — Sputnik. Decizia cu privire la înasprirea condițiilor de intrare pe teritoriul Uniunii Europene. Pentru cetațenii din țarile cu regim fara vize, a fost adoptata de deputații Parlamentului European. Astfel, "regimul fara vize" va fi cu plata iar pentru accesul în…

- Un stejar secular a devenit noul punct de atractie din comuna gorjeana Pestisani. Arborele de talie mare este situat in satul Bradiceni, in spatele caminului cultural. Autoritatile locale vor sa includa acest stejar secular pe harta turis...

- Comisia Europeana a salutat luni incheierea, cu succes, a programului de sprijin cu Grecia si totodata si-a exprimat speranta ca acesta este inceputul unei noi ere pentru tara cu cea mai mare povara a datoriilor din zona euro si Uniunea Europeana, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar.…

- Guvernul Romaniei i a trimis o scrisoare Comisiei Europene in legatura cu violentele din 10 august. In documentul semnat de premierul Viorica Dancila se arata ca au existat incercari de inlaturare violenta a guvernului legitim, iar fortele de ordine au actionat legal.Guvernul aminteste ca asociatiile…

- Consiliul Judetean are în proiect sa refaca fosta puscarie comunista din Insula Mare a Brailei, denumita si "antecamera iadului" din cauza chinurilor, batailor si torturilor la care erau supusi aici detinutii politici, potrivit informatiilor

- Dobrogea a fost provincie otomana pana in 1878, dar, dupa 1856, cand se incheie Razboiul Crimeii, statele vestice profita de potentialul economic si reusesc sa desfasoare operatiuni comerciale extrem de profitabile. Astfel, la Sulina se naste Comisia Europeana a Dunarii, care va transforma acest vechi…