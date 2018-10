CITIȚI CU ATENȚIE! | Profesorul Adrian Papahagi demontează toate manipulările în privința referendumului 1. De ce se organizeaza referendumul exact acum, sub Dragnea? 1. Fiindca pentru Iohannis și Cioloș nu a fost o prioritate (proiectul de referendum a fost depus in Senat in 23.05.2016; guvernul Cioloș a fost in funcție pana in 4.01.2017). Și de ce “tocmai acum” n-ar fi bine? Era mai bine odata cu alegerile europene, sau cu cele prezidențiale din 2019? 2. Dar era o prioritate acest referendum? 2. Poate nu pentru tine. 3.000.000 de concetațeni au considerat ca e important. 3. E referendumul lui Dragnea și al PSD. 3. Nici vorba. Dragnea a luat act, ca notarul, iar PSD a votat mereu agenda LGBT la… Citeste articolul mai departe pe nasul.tv…

