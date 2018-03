Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane arata ca circulatia se desfasoara cu dificultate, miercuri, pe Autostrada A4 Agigea – Ovidiu, in judetul Constanta, din cauza precipitatiilor sub forma de ploaie cu grindina. Politistii le recomanda soferilor sa fie prudenti si…

- O persoana a decedat si alte 4 au fost ranite grav in urma unui accident rutier care s-a produs, cu putin timp in urma, pe Drumul National 2F, la iesirea din municipiul Vaslui catre Bacau. Circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri pe DN 2F. Potrivit primelor informatii, doua autovehicule s-au…

- Probleme de trafic, miercuri dimineața, pe șoselele din țara, din cauza fenomenelor meteo. In Buzau, unde este activ un cod roșu de inundații, a fost inchis DN 10 Siriu – Sita Buzaului, in judetele Covasna si Buzau, din cauza apei acumulate pe partea carosabila. Traficul este…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia feroviara este oprita pe sectia de cale ferata 904, intre statiile Fieni si Pietrosita, in judetul Dambovita, din cauza alunecarii terasamentului la kilometrul 65+150 de metri.

- Din cauza apei acumulate pe partea carosabila, circulatia rutiera este oprita pe DN10 Siriu – Sita Buzaului, in judetele Covasna si Buzau. Traficul este deviat pe ruta DN10 Cislau – DJ102 Cislau-Valenii de Munte – DN1A Valenii de Munte – Brasov. Polițiștii buzoieni anunța ca in localitatea Cislau a…

- Traficul feroviar este oprit, marți seara, intre Predeal și Brașov, pe Magistrala 300, Ploiești – Brașov, din cauza unor copaci cazuți pe linia de cale ferata, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Post-ul Trafic feroviar oprit intre Predeal și Brașov din cauza…

- Traficul este restrictionat in prezent in judetul Teleorman pe DN6, intre localitatile Ghimpati si Draganesti Vlasca, circulatia autoturismelor fiind deviata pe DN61, potrivit Infotrafic. ''Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul…

- Traficul se desfasoara cu dificultate, marti, pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, din cauza ploii torentiale, vizibilitatea fiind redusa sub 30 de metri, potrivit Centrului Infotrafic. Centrul Infotrafic al Politiei Romane a transmis ca marti, pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta,…

- Centrul Infotrafic al IGPR avertizeaza ca sambata dimineata, din cauza carosabilui ud si a temperaturilor scazute, sunt conditii de aparitie a poleiului pe drumuri din noua județe. Este vorba despre județele Brasov, Braila, Buzau, Covasna, Dambovita, Harghita, Ialomita, Mures si Prahova. Din cauza temperaturilor…

- Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane a transmis, vineri seara, ca pe DN7, la kilometrul 184, in localitatea Bujoreni, judetul Valcea, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 3 tiruri. Cauza producerii a fost nepastrarea distantei de siguranta, formandu-se astfel coliziunea…

- UPDATE 15:40 Centrul Infotrafic al Poliției Române informeaza ca circulația rutiera pe autostrada A2 București – Constanța s-a reluat, astfel: -pe tronsonul București - Lehliu-Gara – liber pentru toate categoriile de autovehicule; -pe tronsonul Lehliu-Gara – Fetești…

- CFR Calatori a anulat 37 de trenuri care ar fi trebuit sa circule in sudul tarii, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a anuntat compania feroviara pe pagina de Facebook. De asemenea, Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta intreruperea circulatiei rutiere pe mai multe drumuri, potrivit…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Cluj, pe DN1 Turda - Alba Iulia, aproape de limita cu judetul Alba (in zona localitatii Stejeris), a avut loc o coliziune intre un tir si o cisterna (goala). Read More...

- Autostrada A2 Bucuresti - Constanta a fost inchisa in totalitate incepand cu ora 20,00, din cauza vremii nefavorabile, anunta Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. "Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza vremii nefavorabile,…

- Vremea nefavorabila a adus și primele doua drumuri naționale blocate! Este vorba despre DN51 Zimnicea - Turnu Magurele și DN51A Zimnicea – Alexandria. Drumurile naționale din judetul Teleorman sunt inchise din cauza zapezii adunate pe carosabil, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane.

- Se circula in conditii de iarna in judetul Olt, drumarii intervenind cu utilajele pentru a indeparta zapada. Un drum din Olt prezinta probleme, circulatia desfasurandu-se pe un singur sens.

- Circulatia rutiera pe Valea Prahovei se desfasoara bara la bara, viteza fiind de aproximativ 30 de kilometri la ora, duminica dupa-amiaza, din cauza numarului foarte mare de turisti care se intorc de la munte, anunta Centrul Infotrafic, citat de News.ro . Valorile de trafic sunt ridicate intre Predeal…

- Circulatia feroviara a fost reluata in conditii normale pe Magistrala 300 Bucuresti - Brasov, pe firul 1 Ploiesti Sud - Ploiesti Vest, Ploiesti Vest - Bucuresti, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Reamintim ca miercuri, in Gara de Vest a municipiului Ploiesti,…

- Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratul General al Politiei Romane a precizat ca, la aceasta ora, se circula se circula in conditiile unui carosabil umed pe autostrazile A1 Bucuresti-Pitesti, A2 Bucuresti-Constanta si A4 Ovidiu-Agigea, unde se semnaleaza ninsoare slaba.

- Traficul se desfasoara cu dificultate, duminica, la Valea Prahovei, din cauza numarului mare de masini care se deplaseaza dinspre munte spre Capitala. In zona s-au format coloane de masni, iar intre Predeal si Busteni se circula cu 10 kilometri la ora.Centrul Infotrafic anunta ca, duminica,…

- Traficul rutier pe DN 1A Brașov – Ploiești se desfașoara ingreunat, miercuri, din cauza ninsorii abundente. Cinci tiruri nu șsi-au mai putut continua drumul intr-o panta abrupta, insa drumul nu a fost blocat. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat ca pe DN1A Brasov…

- Traficul rutier a fost blocata complet, pe un sens, pentru mai bine de o jumatate pe Autostrada Bucuresti - Pitesti, la kilometrul 78, in judetul Dambovita, in urma unui accident de circulatie. Potrivit centrului Infotrafic al Inspectoratul General al Politiei Romane, s-au ciocnit doua autoturisme,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca, din cauza precipitatiilor abundente, pe raza judetului Ilfov sunt anuntate, miercuri, mai multe zone in care circulatia rutiera se desfasoara ingreunat. Acumulari de apa sunt semnalate pe DN1, la km14+800 de metri,…

- Se circula cu dificultate, vineri dupa-amaiza, pe Drumul National 1 – Valea Prahovei, din cauza numarului mare de masini care se indreapta spre statiunile montane, anunta Politia Romana. Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza numarului…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora pe DN68A Faget -Deva, in comuna Cosevita, judetul Timis, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate un autoturism si un autotren. Cauza ...

- Un accident grav a avut loc, vineri dimineata, pe DN1, intre un camion si un autoturism. Potrivit primelor informatii, accidentul s-a soldat cu doua victime. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN1, kilometrul 188+200, la ieșirea din localitatea Vladeni,…

- Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1A Brasov – Ploiesti, la kilometrul 165+500 de metri, in zona localitatii Babarunca din judetul Brasov, a avut loc un eveniment rutier in care au fost implicate trei autotrenuri. Evenimentul nu s-a soldat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, in judetul Prahova, traficul rutier este blocat pe DN1A Ploiesti – Cheia, pe raza localitatii Valea Popii, din cauza unui accident in care au fost implicate doua ...

- Circulație ingreunata pe Drumul Național 71, la ieșire din localitatea Moroieni. Un brad a fost doborat de vant pe carosabil, Post-ul MOROENI: Circulație ingreunata pe DN 71 din cauza unui copac cazut pe carosabil apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Centrul InfoTrafic al Poliției Romane anunța ca, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, traficul rutier este restricționat pe DN1 Ploiești - Brașov și DN1A Ploiești - Cheia - Brașov, pentru autovehiculele cu masa maxima autorizata mai mare de 7,5 tone. Poliția Romana recomanda tuturor participanților…

- Traficul feroviar intre statiile Timisu de Sus si Darste, judetul Brasov, se desfasoara, joi dimineata, pe un singur fir, dupa ce s-a semnalat o lipsa de tensiune in firul de contact. Noaptea trecuta, traficul feroviar a fost intrerupt in Harghita, din cauza unor copaci prabusiti pe calea ferata.

- Judetul Constanta este sub avertizare de cod galben pana la ora 22.00. In aceasta perioada vor fi ninsori si intensificari ale vantului. Pe A2 se circula cu dificultate din cauza zapezii care a inceput sa se depuna.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza conditiilor meteo nefacorabile traficul rutier este restrictionat pentru autoturismele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7.5 tone pe DN1 Ploiesti – Brasov si pe DN1A Ploiesti – Cheia – Brasov. Politistii…

- Circulatia pe drumul european E 578, in zona Baile Tusnad, si pe drumul national DN 15, intre Toplita si Borsec, este ingreunata miercuri din cauza unor masini de mare tonaj care nu si-au mai putut continua deplasarea, in conditii de ninsoare abundenta, potrivit Politiei Rutiere Harghita. …

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, sambata dimineata, pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, tronsonul Medgidia - Murfatlar - Constanta, si pe autostrada A4 Ovidiu - Agigea, unde ninge si s-a depus un strat subtire de zapada, a anuntat Centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca pe DN1, la kilometrul 110, in localitatea Predeal, judetul Brasov, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate 2 autoturisme. Cauza producerii a fost depasirea neregulamentara, incident in urma caruia au rezultat…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora nu exista accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe vreun drum national sau autostrada care tranziteaza tara. La nivelul tarii exista 6 drumuri nationale ...

- Circulatia se desfasoara ingreunat, in coloane, pe Drumul National 1, Valea Prahovei, intre Frasinet si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, unde masinile intainteaza, sambata, cu viteza redusa, potrivit Politiei Romane. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Drumul National 1 este aglomerat, marti dupa-amiaza, in zona statiunilor de pe Valea Prahovei, unde se circula bara la bara si s-au format coloane de masini atat pe sensul de coborare dinspre munte, cat si pe sensul de mers catre Brasov, transmite News.ro . Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul…

- Traficul pe mai multe artere rutiere din judetele Brasov, Buzau si Constanta se desfasoara, ingreunat, in conditii de ceata densa, marti dimineata, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Circulatia rutiera este ingreunata, luni seara, pe DN1, in judetul Brasov, din cauza cetii care in unele zone reduce vizibilitatea sub 30 de metri, potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane.

- Soferii care circula pe DN1 (E68) Brasov - Sibiu sunt sfatuiti de politisti sa ruleze cu prudenta sporita, sa adapteze viteza la conditiile de drum si sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele din fata intrucat in judetul Brasov, pe tronsonul Codlea - Fagaras, traficul rutier se desfasoara…

- Circulatia rutiera pe Valea Prahovei, pe sensul catre munte, se desfasoara in coloana, sambata, cu o viteza de aproximativ 20 de kilometri la ora, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- Pe DN 1, intre Frasinet si Comarnic si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers catre munte, precum si intre Azuga si Poiana Tapului, pe sensul de mers catre capitala, s-au format coloane de masini, circulatia desfasurandu-se cu 30/40 de kilometri pe ora. Centrul Infotrafic din…

- Circulatia rutiera pe Valea Prahovei, pe sensul catre munte, se desfasoara in coloana, cu o viteza de aproximativ 20 de kilometri la ora, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane, citat de News.ro . Pe DN1, intre Nistoresti si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers…

- Pe DN1, intre Nistoresti si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers catre munte, valorile de trafic sunt ridicate, formandu-se coloane de autoturisme care circula cu o viteza de aproximativ 20 km/h, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane. "Centrul Infotrafic…

- Pe DN1, intre Nistoresti si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers catre munte, valorile de trafic sunt ridicate, formandu-se coloane de autoturisme care circula cu o viteza de aproximativ 20 km/h, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Prahova, circulatia rutiera pe soseaua de centura a orasului Sinaia DN1 a revenit la normal. Din cauza unei coliziuni dintre doua autoturisme, traficul fusese oprit pe ambele sensuri la km 123 350 de metri. Evenimentul…

- Circulatie rutiera blocata din cauza zapezii Foto: Arhiva/Cristiana Sabau. În unele zone din tara, ninsoarea abundenta a provocat blocarea circulatiei rutiere. Catalin Bocai, comisar-sef Centrul InfoTrafic: La aceasta ora, circulatia rutiera este întrerupta în judetul…

- În urma cu puțin timp, un accident rutier grav a avut loc în apropiere de localitatea Crucea. O cisterna și o basculanta s-au facut praf! Șoferul cisternei a fost încarcerat, barbatul fiind scos dintre fiarele contorsionate cu traumatism toracic. Persoana ranita a fost transportata…