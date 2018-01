Stiri pe aceeasi tema

- "Am trimis in aceasta seara un mesaj celor peste 40.000 de sustinatori din Platforma Romania 100, un mesaj la fel de potrivit pentru fiecare dintre dumneavoastra care doriti sa veniti impreuna cu noi: Dragi prieteni, Coalitia PSD-ALDE a primit in aceasta seara nu a doua, ci a treia sansa, dupa ce…

- Dacian Ciolos a trimis in aceasta seara un mesaj celor peste 40.000 de sustinatori din Platforma Romania 100 in care isi indeamna sustinatorii sa inlocuiasca dezamagirea si frustrarea cu promisiunea ca "noi, fiecare dintre noi, vom face altfel, ca vom reusi sa propunem solutii care sa fie acceptate…

- ”Am trimis in aceasta seara un mesaj celor peste 40.000 de susținatori din Platforma Romania 100, un mesaj la fel de potrivit pentru fiecare dintre dumneavoastra care doriți sa veniți impreuna cu noi: Dragi prieteni, Coaliția PSD-ALDE a primit in aceasta seara nu a doua, ci a treia…

- Dacian Cioloș, fondatorul Platformei Romania 100 – ONG care va deveni partid, susține, ca formațiunea sa este pregatita sa fie parte din soluții, daca se va ajunge la alegeri anticipate. „PSD și ALDE nu sunt in stare sa iși asume responsabil guvernarea, o responsabilitate care vine de la votul pe care…

- Fostul premier Dacian Ciolos considera ca PSD si ALDE "nu sunt in stare sa isi asume responsabil guvernarea" si "vor duce tara de rapa", precizand ca este nevoie "de o alternativa" construita cu toti cei care au aratat ingrijorare pentru felul in care a fost condusa Romania in ultimul an. "Un…

- Platforma Romania 100, condusa de fostul premier Dacian Ciolos, critica modul in care guvernarea PSD-ALDE a gestionat situatia medicamentelor din tara noastra. Intr-o postare pe Facebook, organizatia aminteste ca Guvernul condus de Dacian Ciolos a adoptat HG 800/2016, care continea prevederi…

- Denisa Raducu s-a stins din viata la numai 27 de ani, din cauza cancerului. In ultima vreme cantareata slabise foarte mult, era piele si os, ajungand sa cantareasca 23 de kilograme. Artista a lasat in urma o familie zdrobita de durere si mii de fani care tanjesc dupa creatiile ei muzicale. A

- Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos, sustine ca 2017 a fost anul ”falselor pretexte in justitie” invocate de coalitia PSD-ALDE pentru ”propaganda si manipulare”. In 2017, guvernarea PSD - ALDE a pus in aplicare doar doua decizii ale Curtii Constitutionale, de opt ori mai…

- "O 'realizare" clara a guvernarii PSD-ALDE este cresterea pretului carburantilor la pompa ca urmare a introducerii supraaccizei", scriu reprezentantii Platformei Romania 100, ONG-ul infiintat de fostul premier Dacian Ciolos si fosti membri ai Guvernului sau, pe pagina de Facebook. Acestia amintesc ca,…

- ”Daca oamenii cinstiti, care vor sa traiasca fara stresul ca cineva ii inseala, ii fura pe fata sau ii manipuleaza nu se vor implica prin prezenta si competenta lor acolo unde se fac regulile, de la consiliile locale pana la parlament sau la guvern, cei pentru care lupta impotriva coruptiei inseamna…

- ”Pe 4 ianuarie 2017 Dacian Ciolos isi termina mandatul de prim-ministru independent lasand Romania intr-o situatie economica stabila cu perspective de crestere. Premierul Guvernului PSD-ALDE a primit in aceeasi seara si raportul de guvernare al ministrilor tehnocrati (http://bit.ly/2j9mf8A) impreuna…

- Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos, anunta ca, incepand de astazi, va prezenta zilnic comparatii sintetice si analize care arata diferentele intre guvernarea tehnocrata si guvernele PSD-ALDE. Comparatia zilei de joi este intre ratele la creditele in lei, ca urmare a cresterii…

- "Imi doresc, asa cum va doresc si voua, un an 2018 al asumarii, al angajarii si al actiunii, un an in care sa incepem sa actionam noi insine fara a astepta ca altii sa o faca in locul nostru, pentru o Romanie asa cum ne-o dorim - onesta, o Romanie cu fruntea sus, o Romanie prospera si o Romanie in…

- "Dragi romani, Atunci cand ne gandim la țara noastra, fiecare dintre noi are reprezentari diferite. Dar indiferent de raportarile personale, cred ca Romania trebuie sa insemne mai mult decat "tu" sau "eu", decat "ei" sau "voi". Mai presus de orice, Romania este despre "noi" și despre romanii…

- Premierul Mihai Tudose a transmis, duminica, un mesaj de Anul Nou, in care spune ca si-ar dori ca, in 2018, romanii sa aiba puterea de a transforma fiecare reusita individuala intr-una de grup, asa cum au facut inaintasii. "Dragi romani, atunci cand ne gandim la tara noastra, fiecare dintre…

- Antonia a avut parte de o atmosfera magica de Craciun, alaturi de cei doi copii ai sai, Dominic si Akim. Alaturi de Alex Velea si de persoanele cele mai dragi, artista a avut parte de un Craciun de poveste.

- Prim-ministrul Mihai Tudose a transmis duminica seara un mesaj, cu ocazia sarbatoririi Craciunului, in care le doreste romanilor momente minunate alaturi de cei dragi si ii indeamna sa se gandeasca mereu la ceea ce ii uneste. "Dragi romani, Nasterea Domnului reprezinta un prilej de bucurie…

- Fostul premier Dacian Cioloș a avut o reacție inedita, dupa ce Ambasada Suediei a comentat saptamana trecuta ca fesul pe care il purta fostul premier la protestele din Piața Victoriei era o producție...

- Dragi artisti si creatori, Beard Brothers filiala Baia Mare va invita sa fiti alaturi de noi la prima editie a Winter Charity Fair by Beard Brothers Baia Mare! Ce este Winter Charity Fair? Un targ – concept aflat la prima editie in Baia Mare si la cea de-a 4-a la Cluj Napoca care are ca scop promovarea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, le-a transmis duminica un mesaj protestatarilor in care i-a rugat ca, in afara de informatiile pe care le preiau de pe retelele de socializare, sa faca un efort sa citeasca proiectul de modificare a legilor justitiei. "Pentru cei care protesteaza,…

- Autor: Petru ROMOȘAN Ce sa mai alegi azi in Romania intre un partid recesiv comunisto-securist, corupt, de nereformat, reprezentat de personaje din ce in ce mai penibile, mai inconsistente de la o generatie la alta (de la Adrian Nastase si Dan Ioan Popescu la Liviu Dragnea, Mihai Tudose sau Sorin Grindeanu…

- Presedintii principalelor partide de opozitie, Ludovic Orban si Dan Barna, au participat duminica, impreuna cu Dacian Ciolos, la o conferinta de presa comuna alaturi de organizatiile civice care protesteaza in strada fata de modificarea legilor Justitiei, cerand ca romanii sa iasa la manifestatii pasnice…

- Cantaretul portughez Salvador Sobral, castigatorul concursului Eurovision de anul acesta, a fost supus vineri unui transplant de inima la spitalul Santa Cruz din Lisabona, iar medicii sunt mulțumiți de evoluția starii sale postoperatorii, informeaza El Pais, potrivit Digi24.ro.

- Fostul premier Dacian Cioloș iși face partid. Acesta a anunțat, duminica, in cadrul unei intalniri a comunitații Platforma Romania 100, ca din aceasta structura se va desprinde un partid ce urmeaza a fi prezentat in lunile urmatoare și care nu va acționa impotriva celor cu „același ADN”, fiind deschis…

- Dacian Ciolos a anuntat ca din Platforma Romania 100 se va desprinde foarte curand un partid politic care va fi prezentat in lunile urmatoare. Chiar daca deocamdata nu si-a definitivat ideologia formatiunii, un lucru este clar pentru Ciolos: nu va actiona impotriva celor cu „acelasi ADN” „Din platforma…

- "Salut faptul ca domnul Cioloș iși face partid. In primul rand fiindca PNL are o șansa reala, dar nu știu daca va profita de aceasta șansa, de a desparți apele, de a arata ca nu are a face cu nimic de acest personaj trist și cu formațiunea sa, uneori cu accente fascistoide. Este o mare șansa…

- ”E nevoie de dumneavoastra, e nevoie de un partid care sa fie format din oameni care-si doresc cinste, isi doresc adevar, isi doresc o politica normala in tara asta. Eu mi-o doresc de foarte multa vreme, sunt unul dintre cei care au asistat la inceperea comunismului in aceasta tara. Sunt satul de…

- "Dragi membri ai Platformei Romania 100, Va invitam maine, 10 decembrie, incepand cu ora 10:00, sa urmariți pe aceasta pagina transmisiunea live a primei parți a intalnirii extinse a Platformei Romania 100. La acest eveniment vor participa deopotriva membrii activi ai comunitaților…

- Platforma Romania 100 a anunțat ca se va alatura protestelor din Piața Victoriei avand in vedere modul in care coaliția PSD-ALDE incearca sa modifice legile, fara dezbatere. Platforma Romania 100 se va alatura protestelor din Piața Victoriei. Pe pagina de Facebook a platformei a fost distribuit evenimentul…

- Ambele formatii au, diseara, partide importante. Vicecampioana Ligii I intalneste FC Lugano pe „Arena Nationala“ (ora 22.00, Pro TV, Telekom Sport), in timp ce handbalistele vor juca in fata Angolei (ora 19.00, Telekom Sport), la Trier (Germania).

- Senatorul PNL Daniel Zamfir comenteaza o știre despre vizita lui Dacian Cioloș in SUA. Fara a-l numi, Zamfir vorbește despre ”colegul lui Guru Bivolaru” și ”fițuica” Platforma Romania 100. Amintim ca acesta este ONG-ul fondat de Dacian Cioloș. „Uite așa, colegul lui Guru Bivolaru, plecat de pe meleagurile…

- Dacian Cioloș, fondatorul ONG-ului Platforma Romania 100, spune ca a discutat cu reprezentanții Departamentului de Stat al SUA in cadrul unei vizite private peste Ocean. „Am petrecut cateva zile la Washington pentru activitați profesionale și am avut placerea sa fiu de Ziua Naționala alaturi de membri…

- Initiativa legislativa a social-democratilor Liviu Plesoianu si Serban Nicolae care inaspreste conditiile de functionare a ONG-urilor a fost adoptata tacit luni de plenul Senatului. Nu a durat mult pana au aparut si criticile si contestatiile. Deranjat la culme de reactia negativa iscata in urma…

- E razboi total in lumea politica. Coalitia PSD-ALDE asteapta decizia ministrului Justitiei Tudorel Toader, care ar trimite cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi la Palatul Cotroceni. Sefa DNA este atacata extrem de dur de sefii coalitiei, dar presedintele Klaus Iohannis a aparat institutia…

- Doi parlamentari PSD au initiat o propunere legislativa care reprezinta un "atac direct la adresa organizatiilor neguvernamentale din Romania", incercand sa reduca la tacere societatea civila, avertizeaza Platforma Romania 100, printre fondatorii careia se afla si Dacian Ciolos. Este vorba…

- "Este o discutie de a introduce o noua sesiune de bacalaureat si eu cred ca este necesara. Cat de utila este sesiunea din august, deja stim. Am vazut in ultimii zece ani de zile cati absolventi s-au prezentat in august si cati au luat examenul de bacalaureat. Si anul acesta am avut un numar mare…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, dupa ce a fost pus sub acuzare de DNA, ca a fost sunat de Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, care i-a cerut sa ramana, iar mesaje similare a primit si de la primari si parlamentari. "Am avut o discutie cu domnul Tariceanu. M-a sunat…

- Platforma România 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos, precizeaza ca nu sustine propunerile PSD-ALDE de modificare a legilor justitiei si anunta ca va fi alaturi de manifestanti, în strada, la protestele care încep duminica. Platforma România 100 face un ”apel…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca Biroul executiv al liberalilor a decis cu unanimitate de voturi desemnarea fostului jurnalist Ionel Danca purtator de cuvânt al partidului. "Biroul Executiv al PNL a decis în unanimitate desemnarea în calitate…

- Simona Halep primit premiul Asociatiei Tenisului Feminin (WTA), dupa ce și-a asigurat locul 1 WTA pâna la sfârsitul anului! Halep a primit un trofeu și un inel Tiffany, în valoare de 4.200 de dolari. Darren Cahill i-a transmis un…

- O femeie a primit sansa de a avea o viata normala! Pentru ca sufera de o boala rara, i-a fost greu sa vorbeasca, sa manânce sau sa se integreze în societate. Opt medici i-au redat bucuria de a trai, dupa o operatie complexa, în premiera la nivel national. De-a lungul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca Romania are o sansa in Uniunea Europeana de care trebuie sa profite in fiecare an, aratand ca o absorbtie mai buna si eficienta in gestionarea fondurilor europene ar putea oferi sprijinul pentru indeplinirea obiectivelor de dezvoltare in sectoare cruciale.Citeste…

- Si-a facut analizele pentru a ajunge de urgenta la un consult de specialitate, dar laboratorul unde a ales sa isi realizeze investigatiile i-a dat rezultatele dupa mai bine de zece zile. Femeia, insarcinata in luna a treia, spune ca ar fi trebuit sa primeasca raspunsul in cel mult trei zile si ca, din…