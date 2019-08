Mai multe filiale judetene ale PLUS precum si organizatiile din cele sase sectoare ale Capitalei au echipe de conducere complete si, de asemenea, PLUS s-a "organizat exemplar" si in diaspora, a anuntat liderul formatiunii, Dacian Ciolos, joi seara, pe Facebook.



Astfel, de cateva zile, au conducere completa la nivel de judet filialele PLUS din Suceava, Teleorman, Hunedoara, Alba, Bistrita-Nasaud, Bihor, Cluj, Maramures, Satu Mare, Giurgiu, Dambovita, Arges, Caras-Severin, Botosani, Iasi, Gorj, Brasov, Salaj, Sibiu si Bacau.



De asemenea, a aratat Ciolos, si echipele aflate…