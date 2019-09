Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca ar dori ca propunerile din partea Romaniei pentru functia de comisar european sa fie sustinute de toti reprezentantii din Parlamentul European, adaugand in context ca, atunci cand era europarlamentar, l-a sustinut pe Dacian Ciolos pentru o functie in Executivul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca ar dori ca propunerile din partea Romaniei pentru functia de comisar european sa fie sustinute de toti reprezentantii din Parlamentul European, adaugand in context...

- Potrivit sursei citate, in locul celor doi ar putea fi propusa Ramona Manescu, ministrul Afacerilor Externe, iar Romania ar putea primi portofoliul Transporturilor. Luni, liderul Grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Ciolos, a avertizat ca exista pericolul ca Rovana Plumb sa nu treaca…

- Liderii aliantei USR-PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos, apreciaza ca Rovana Plumb, propunerea pentru functia de comisar european, ridica semne de intrebare la nivel european, asupra integritatii sale si exista o mare posibilitate de a fi respinsa, iar Romania ar fi umilita. "Am inteles ca doamna Dancila…

- Premierul Viorica Dancila i-a recomandat lui Dacian Ciolos sa isi faca o analiza a propriei activitati in calitate de comisar european, dupa ce liderii USR PLUS au criticat propunerile PSD pentru functia de comisar european. Aflata la Iasi pentru a participa la Comitetul Executiv Judetean,…

- Premierul Viorica Dancila a transmis președintelui CE, Jean Claude Juncker, propunerea de comisar european interimar și portofoliile vizate de Romania in viitoarea componența a CE. Romania are in vedere portofoliile pe Energie, Transporturi, Mediu sau Politica de vecinatate, spun surse politice,…

- Liderul Renew Europe, Dacian Ciolos a declarat in direct la Digi 24 ca din pozitia de lider al noului grup europarlamentar va incerca sa mentina un echilibru intre abordarile politice ale Est-ului si cele ale Vest-ului.Citește și: Rareș Bogdan a rabufnit din cauza pensiilor speciale: ‘Nenorocitiiii’…

- "In masura in care domnul președinte iși dorește, are o șansa pentru ca in toata aceasta imparțire de posturi importante la nivel european. (...) Parlamentul European, pe o perioada de cinci ani, are doua mandate de fapt, de președinte - cate doi ani și jumatate - nu este deloc exclus ca aceasta…