Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Cioloș, liderul partidului Partidul Libertatii Unitatii si Solidaritatii (PLUS), fost comisar european și prim ministru, a luat decizia de a candida la alegerile europarlamentare din acest an. „A fost o decizie dificila. (…) Agenda acestor indivizi care au capturat tara, care vor sa decida cum…

- Dupa ce a dat ființa unui nou partid - PLUS (Partidul Libertatii, Unitatii si Solidaritatii), fostul premier tehnocrat este decis sa prinda un post de europarlamentar dupa alegerile de la sfârșitul lunii mai. Iata mesajul integral al lui Dacian Cioloș: Candidez la alegerile europarlamentare.…

- Fostul premier Dacian Ciolos sustine ca a fost dificila decizia de a candida la alegerile europarlamentare din acest an, dar a realizat ca "trebuie sa incepem sa iesim din ceata toxica pe care unii vor sa o astearna peste tara". "Candidez la alegerile europarlamentare. A fost o decizie…

- "Candidez la alegerile europarlamentare. A fost o decizie dificila, pentru ca orice discutie care avea legatura cu acest subiect incepea cu ingrijorarea celor din jurul meu: «Iti dai seama ca te vor ataca? Ca vor spune ca vrei sa pleci la Bruxelles?» Nu o data am analizat ce avem de facut atunci…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat sambata dimineata ca a decis sa candideze la alegerile europarlamentare. EL a tinut sa precizeze insa ca proiectul sau este in Romania, pentru ca altfel nu ar fi infiintat o formatiune politica si ca a fi europarlamentar nu inseamna a-ti parasi tara.…

- Dacian Ciolos anunta ca va candida la alegerile europarlamentare. "Candidez la alegerile europarlamentare. A fost o decizie dificila, pentru ca orice discuție care avea legatura cu acest subiect incepea cu ingrijorarea celor din jurul meu: „Iți dai seama ca te vor ataca? Ca vor spune ca vrei sa pleci…

- PLUS a inchis listele de candidatura interna pentru alegerile europene care vor avea loc in 26 mai 2019, in competitia interna inscriindu-se 186 de candidati, inclusiv Dacian Ciolos. Potrivit unui comunicat de presa remis vineri Ziare.com, urmatoarea etapa este validarea, in care candidaturile…

- Fostul premier Dacian Ciolos va candida la algerile europarlamentare din luna mai a acestui an. PLUS, noul sau partid, a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca in competitia interna din partid s-au inscris 186 de persoane. Printre cei care doresc sa se afle pe lista pentru europarlamentare este si…