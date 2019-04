Cioloş, acuzaţii aduse PNL: Acţiune descalificantă. Îi rog să verifice "Exista suspiciuni ca doi membri din conducerea Tineretului Liberal din Cluj au imparțit pliante mincinoase in numele Alianței 2020 USR PLUS. Am vazut imaginile cu cei suspectați de aceasta acțiune descalificanta și este evident ca știau foarte bine ce fac. Ii rog pe cei din conducerea PNL sa verifice și sa infirme ca cele doua persoane ar fi membri ai partidului sau ca participau la o activitate oficiala de partid. Respectam electoratul liberal, avem același inamic politic. Nu trebuie sa ramana nicio umbra de indoiala in legatura cu un gest reprobabil și dezonorant politic, indiferent… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

