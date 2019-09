Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Craiova au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unui cetatean italian, administrator al unei societati comerciale, sub aspectul savarsirii infractiunii de folosire sau prezentare cu rea credinta de documente…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura anunța potențialii beneficiari ca, incepand din 16 septembrie 2019 s-a deschis cea de a 4-a sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima impadurire și crearea de suprafețe impadurire”, aferenta Masurii…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) reamintește posibililor beneficiari, oportunitatea accesarii fondurilor pentru finanțarea programelor de restructurare/ reconversie a plantațiilor viticole in temeiul OMADR nr. 1508/2018. Fondurile sunt disponibile prin Programul Național de…

- PRINSI… Terenurile agricole din judetul Vaslui au devenit sursa de imbogatire pentru cei care vor sa fraudeze statul. O arata si cazul administratorului unei firme din București, care a declarat in fals la Agenția de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) ca lucreaza terenuri agricole in judetele…

- Pe lista celor trimisi in judecata se numara Laurentiu Miron, inginer agronom la Primaria Costuleni, dar si Dimitrie Nechita, Dumitru Harabagiu si Angelica Ciausu, primii doi fosti primari, iar a treia ex-viceprimar in aceeasi comuna. „In perioada 2008 - 2010, inculpatii Miron Laurentiu si Ciausu Angelica,…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca incepand cu 1 iulie 2019 va efectua controlul la fata locului pentru cererile unice de plata esantionate in acest scop, aferente Campaniei 2019.

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a eliberat pana in prezent 230 de adeverinte pentru beneficiarii schemelor de plata implementate in cadrul Campaniei 2019, in baza conventiilor incheiate de APIA cu institutiile financiar-bancare si nebancare, a anuntat, joi, institutia, potrivit…