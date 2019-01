Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos anunta ca a decis sa candideze la alegerile europarlamentare din acest an si precizeaza ca planul sau este reconstruirea Romaniei, avand de gand sa munceasca pentru tara sa si acasa, si in Parlamentul European.

- Fostul premier Dacian Ciolos sustine ca a fost dificila decizia de a candida la alegerile europarlamentare din acest an, dar a realizat ca "trebuie sa incepem sa iesim din ceata toxica pe care unii vor sa o astearna peste tara". "Candidez la alegerile europarlamentare. A fost o decizie…

- PLUS a inchis listele de candidatura interna pentru alegerile europene care vor avea loc in 26 mai 2019, in competitia interna inscriindu-se 186 de candidati, inclusiv Dacian Ciolos. Potrivit unui comunicat de presa remis vineri Ziare.com, urmatoarea etapa este validarea, in care candidaturile…

- Fostul premier Dacian Ciolos va candida la algerile europarlamentare din luna mai a acestui an. PLUS, noul sau partid, a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca in competitia interna din partid s-au inscris 186 de persoane. Printre cei care doresc sa se afle pe lista pentru europarlamentare este si…

- Razvan Stefanescu, romanul stabilit in Suedia care a starnit un imens scandal dupa ce a condus o masina cu numere de inmatriculare „M...EPSD” va candida la alegerile europarlamentare din 2019.

- Deputata liberala Adriana Saftoiu a declarat miercuri ca PSD va castiga alegerile europarlamentare de anul viitor, deoarece 'masinaria' partidului 'inca merge', in timp ce liderul Miscarii Romania Impreuna (RO+), Dacian Ciolos, a

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni, la Parlament, ca peste 70- din electoratul formatiunii pe care o conduce sustine ca partidul sa candideze pe liste comune la alegerile europarlamentare din 2019 cu partidul fostului premier Dacian Ciolos. „Discutia nu e la nivel de locuri, mai multe sau…

- Parlamentul european decide o importanta parte din legislatia care se aplica in Romania. Cu toate acestea, partidele politice au tratat in trecut cu cel mult superficialitate, daca nu cu iresponsabilitate, selectia candidatilor pentru cele 32 de mandate de europarlamentari romani - scrie fondatorul…