Federatia Sindicatelor Democratice a Politistilor din Romania (FSDPR) solicita "imperativ" procurorului general al Romaniei declansarea de verificari pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate in cazul fetitei din Baia de Arama, punand mai presus de orice interesul superior al copilului, a afirmat luni purtatorul de cuvant al FSDPR, Christian Ciocan. Acesta a subliniat ca sindicatele politistilor considera extrem de grava ridicarea unui copil din casa de catre un procuror. "Avand in vedere evenimentul pe care Sindicatul Politistilor din Romania il considera extrem de grav, acela in care un…