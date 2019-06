Exatlon Romania 9 iunie: Marea Finala s-a incheiat! Cei doi campioni Exatlon Romania sezonul 3 sunt Ion Surdu și Andreea Arsine. Ambii vor pleca acasa cu cate un trofeu și cate 50.000 de euro. Ion Surdu a facut primele declarații dupa ce a caștigat titlul de campion Exatlon Romania sezonul 3, la masculin. „O sa incep și eu cu inceputul, cu prima zi aici. De fapt, cum am plecat eu din Romania la Exatlon. Am venit increzator in mine și in puterile mele. In schimb, am ajuns aici, am intrat pe primul traseu și nici macar nu am reușit sa dau. Si pe primul traseu am intrat o singura data și am intrat…