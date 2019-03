Cine il plateste pe Klemm!

Stiri pe aceeasi tema

- Militari din Fortele terestre ale SUA dislocate in Europa vor sosi din Polonia, la sfarsitul acestei luni, impreuna cu tehnica militara din dotare, la Baza Aeriana „Mihail Kogalniceanu” din judetul Constanta, ca parte a angajamentului Statelor Unite ale Americii in asigurarea securitatii flancului estic…

- Nicio societate nu este imuna la coruptie, unul din aspectele importante fiind lupta individuala a cetatenilor impotriva acestui fenomen, a declarat joi ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, citat de Agerpres. Diplomatul american a facut parte din ...

- Vladimir Putin a declarat in acest discurs ca Rusia nu cauta confruntarea si ca nu va face primul pas in desfasurarea unor rachete ca replica fata de iesirea Statelor Unite din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) incheiat cu washingtonul in 1987. Liderul de la Kremlin a reafirmat ca raspunsul…

- Presedintele Senatului Romaniei, Calin Popescu Tariceanu, l a primit, azi 7 februarie a.c., pe E.S. dl Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii. In cadrul intrevederii au fost trecute in revista prioritatile comune in domeniul politico diplomatic, economic si strategic, care confera substanta…

- Gica Hagi a dat astazi lovitura cu transferul lui Tudor Baluța la Brighton, in Premier League, și a surprins dezvaluind ca și fiul sau, Ianis, a avut o oferta din campionatul Statelor Unite ale Americii. „Ianis a avut oferta din America, dar și din țarile calde. El vrea in Europa, se gandește la cariera.…

- Sandra se distreaza și profita din plin de vacanța. Nu mai are mult timp la dispoziție și se va intoarce in sala de gimnastica, acolo unde o așteapta micuțele viitoare campioane ale clubului Steaua. "Vreau sa le ofer din experiența mea și sa le vad cum progreseaza. Ele ma fac fericite in fiecare zi",…

- „Oamenii lui Zuckerman sunt deja la București, dezvaluia jurnalistul Catalin Tache in urma cu o saptamana, intr-un editorial publicat in ziarul Național.„Este vorba despre patru oficiali ai Departamentului de Stat care deja au declansat de joia trecuta (c.n. 13 decembrie) procedurile necesare…