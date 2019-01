Cine i-a luat locul lui Alex Velea la Acces Direct Alex Velea a aparut in toamna anului trecut in postura de co-prezentator al emisiunii Acces Direct de la Antena 1. Artistul a prezentat zi de zi, de luni pana vineri, alaturi de Simona Gherghe, inclusiv cazuri sociale, o ipostaza cu totul neobisnuita pentru el. Alex Velea prezinta Acces Direct cu Simona Gherghe. Cum au reactionat fanii pe Facebook! Incepand cu noul sezon din acest an, Velea nu mai face parte din echipa emisiunii. Simona va avea insa un co-prezentator in continuare. Andrei Stefanescu este cel care ii va fi alaturi in platou zi…