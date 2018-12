Cine face afaceri in Romania. Barbatii la varsta a II-a detin controlul, femeile vin puternic din urma

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1,3 milioane de oameni activeaza, in prezent, in economia romaneasca, in calitate de acționari la o firma, mai mulți cu aproape 50.000 fața de aceeași perioada a anului trecut, arata un studiu realizat de Frames și TrainYourBrain, prezentat joi seara in cadrul Top 100 – Cei mai buni antreprenori,…

- sa faca un cancer mamar este de 40 de ori mai mare Conform celor mai recente statistici publicate de Organizația Mondiala a Sanatații, cancerul este o afecțiune care imbolnavește la nivel global tot mai multe persoane: astfel, se estimeaza ca, in 2018 numarul imbolnavirilor va ajunge la 18,1 milioane,…

- Schimbari importante pentru femei in ceea ce priveste varsta de pensionare. Potrivit unei decizii luate de Guvern prin OUG, femeile vor putea iesi la pensie la acceasi varsta ca si barbatii. Pana acum, femeile se puteau pensiona la 63 de ani, iar barbatii, la 65 de ani. Una dintre modificarile aduse,…

- De miercuri, 14.11.2018, ora 10:00, pe site-ul www.aippimm.ro, va deveni activa aplicatia de inscriere in cadrul Programului national multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului in randul femeilor din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii „Femeia Antreprenor 2018” . Obiectivul…

- In era comunicarii virtuale, romanii singuri, care-și cauta pereche, raman adepții bilețelelor de dragoste. Un mesaj de amor scris ca odinioara, de mana, pe o foaie de hartie, este preferat de romanticii incurabili unui text facut din taste. Ieri a fost Ziua Internaționala a Scrisorilor de Dragoste.…

- Anul trecut, femeile au castigat in medie cu circa 4% mai putin decat barbatii, insa sunt cateva domenii in care veniturile acestora au fost cu cateva sute de lei mai mari decat ale barbatilor.