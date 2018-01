Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștenii se intreaba cat caștiga Gabriela Firea ca primar general, insa ceea ce mulți nu știu este ca fosta jurnalista a primit o indemnizație este mai mica decat cea a soțului ei, Florentin Pandele, edilul comunei Voluntari din județul Ilfov. In 2016, Florentin Pandele a caștigat 48.077 lei din…

- Un schimb acid de replici are loc intre primarul Capitalei, Gabriela Firea, si Serban Sturdza, presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor, cu privire la documentele publicate din „greaseala materiala“ pe SEAP, ce arata ca procedura achizitiei pentru patinoare a fost initiata in Parcul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a anuntat, joi, ca se va intalni cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, pentru a discuta despre proiectul noului sediu al ministerului, sustinand ca niciunul din cele 10 sedii in care functioneaza MAE nu apartin acestuia.

- Primarul general al Capitalei, insotita de primarii de sector, s-a intalnit, ieri, cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, la Palatul Parlamentului. Anterior, Gabriela Firea a avut o intrevedere la...

- Direcția Naționala Anticorupție a trimis un document prin care a informat Municipalitatea, pe edilul-șef al Capitalei, Gabriela Firea, dar și la Poliția Locala a Municipiului Bucuresti despre faptul ca mai mulți angajați ai Poliției au devenit inculpați intr-un dosar de corupție. Dosarul vizeaza achiziții…

- "Daca dna primar general crede ca voi tacea pentru ca ma intimideaza cu procesul, se inșala. (...) Aștept cu nerabdare confruntarea cu doamna Firea in sala de judecata și in fața oamenilor, ca sa discutam pe indelete și pe fața, nu cu insinuari și amenințari despre ce ar trebui sa faca și nu face…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, l-a dat in judecata pe președintele PNL București, Cristian Bușoi, pentru o declarație in care vorbea despre beneficiile obținute de un grup de interese ca urmare a noului Regulament referitor la activitatea de taximetrie. "Primarul general…

- Premierul Mihai Tudose a avut, miercuri, la Palatul Victoria, o intalnire cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, si cu primarii de sector, in care s-a discutat pe teme legate de buget. Firea a recunoscut ca relatia dintre ea si premier a fost una „incordata“, dar acum este „calma“.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca a avut o discuție in particular cu premierul Mihai Tudose, in care și-au dat seama fiecare ca au multa treaba la Primarie și la Guvern. Firea susține ca s-a ingropat, temporar, securea razboiului și, chiar daca nu se va șterge cu buretele,…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a avut miercuri, 6 decembrie, o intalnire cu premierul Mihai Tudose, la Guvern, potrivit unor surse de la Palatul Victoria. La discutii au participat si primarii de sector, dar si vicepremierul Ciolacu.Discutiile au vizat bugetul pe 2018, fiind…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, marți, pe contul personal de Facebook, ca vrea ca Piața Victoriei sa fie redenumita dupa Regele Mihai I. In acest sens, ea va propune Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) un proiect de hotarare prin care sa realizeze acest lucru.

- In opinia sa, aceasta masura ''ascunde interese mari ale unui grup de apropiati ai primarului general, Gabriela Firea''. "Nu exista niciun motiv real al interzicerii Uber si Taxify. Nu au existat plangeri de la nivelul cetatenilor, nu au existat incalcari ale legii de catre companiile respective,…

- Toate afirmatii pe care le-a facut le consider incorecte. Daca avea ingrijorari, (..) puteam sa discutam la telefon si sa nu-mi dea replici la televizor. (..) Au fost decupate aprecierile care l-ar fi defavorizat pe premier. Eu am zis ca mi se pare ipocrit ca acum cateva zile imi zicea in privat ca…

- Sunt tensiuni uriase în PSD, dupa aparitia stenogramelor în care primarul Capitalei, Gabriela Firea, si premierul Mihai Tudose si-au aruncat acuzatii grave. Nu este exclus ca social-democratii sa puna la cale înlaturarea lui Tudose de la Guvern, șeful PSD, Liviu Dragnea,…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a precizat ca nu exista niciun fel de tabere sau de ruptura în partid. El a confirmat, duminica, veridicitatea stenogramelor aparute de pe un grup de comunicare, unde a existat un schimb de replici între primarul general…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a precizat ca nu exista niciun fel de tabere sau de ruptura in partid. El a confirmat, duminica, veridicitatea stenogramelor aparute de pe un grup de comunicare, unde a existat un schimb de replici între primarul general al Capitalei,…

- Asociatia „Romania fara ei” a depus o plangere penala impotriva primarului Capitalei, Gabriela Firea, pentru organizarea ilegala a targului de Craciun in Piata Victoriei. Membrii asociatiei o acuza pe Firea de abuz in serviciu, spunand ca a luat decizia de a amenaja un targ in fata Guvernului, desi…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a confirmat, sambata seara, ca targul de Craciun ce urma sa fie organizat in Piața Victoriei va fi relocat, dar a subliniat, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ca acest lucru nu schimba faptul ca in Piața Victoriei a fost incalcata legea de catre…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a cerut, sambata, primarului General al Capitalei, Gabriela Firea, sa renunte la ideea ”stupida” a organizarii unui targ in Piata Victoriei, afirmand ca ”Piata Victoriei nu este Piata Dragnea”. ”Este simplu, doamna Firea. Renuntati la ideea stupida de a organiza un…

- Academicienii Constantin Balaceanu Stolnici și Razvan Theodorescu, actrița Maia Morgenstern, soprana Felicia Filip, fostul jucator de tenis Ilie Nastase și medicul pediatru Dan Mircea Enescu au primit vineri "Cheia Orașului București" și cate o diploma de excelența din partea primarului…

- USR Bucuresti ii cere primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, sa renunte la organizarea unui targ de Craciun in Piata Victoriei, locul de desfasurare a unor manifestatii, a declarat miercuri presedintele USR Bucuresti, consilierul general Roxana Wring."Cred ca stiti cu totii ce s-a…

- USR Bucuresti ii cere primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, sa renunte la organizarea unui targ de Craciun in Piata Victoriei, locul de desfasurare a unor manifestatii. ”Cred ca stiti cu totii ce s-a intamplat de curand, Piata Victoriei a devenit acum spatiu pentru un nou targ…

- Ciprian Ciucu, consilier general PNL la primaria Capitalei, catalogheaza ca „iresponsabila” decizia primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, de a organiza un targ de Craciun in Piața Victoriei. Ciucu cere Primariei sa renunțe la aceasta inițiativa, motivand ca, in continuare, cetațenii „iși…

- Filiala București a Uniunii Salvați Romania ii solicita primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, sa renunțe la organizarea unui targ de Craciun in Piața Victoriei, locul de desfașurare a unor manifestații.

- USR București ii cere primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, sa renunțe la organizarea unui targ de Craciun in Piața Victoriei, locul de desfașurare a unor manifestații, a declarat miercuri președintele USR București, consilierul general Roxana Wring. "Cred ca știți…

- "Avem o preocupare constanta in ceea ce privește domeniul smart city, de aceea vom publica pe SEAP, in cateva zile, anunțul privind demararea procedurii de achiziție pentru o strategie smart city pentru Capitala. Ne dorim acest lucru pentru ca avem foarte multe propuneri care sunt extrem de interesante…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni ca intentioneaza sa puna "stop" masinilor vechi din Capitala, pentru ca acestea afecteaza nu numai circulatia, ci si polueaza aerul pe care il respira bucurestenii, cu consecinte grave asupra sanatatii.

- In Bucuresti vor fi construite mai multe statii pentru incinerarea deseurilor, a anuntat, luni, primarul Capitalei, Gabriela Firea, sustinand ca aceasta este o varianta mai potrivita decat cea a unui singur incinerator mare, pentru ca acopera implicit o suprafata mai mare din oras. Auditorul…

- Referendumul organizat duminica, 19 noiembrie, pentru revocarea din funcție a primarului general al municipiului Chișinau, Dorin Chirtoaca, nu va fi validat, ca urmare a numarului scazut de cetațeni care s-au prezentat la urne. Mai jos vedeți cum au votat sectoarele și suburbiile Capitalei. PENTRU revocarea…

- Pe Oana Lis, actuala partenera de viața a lui Viorel Lis, o știe toata lumea, insa puțini știu cu cine a fost acesta insurat inainte. Viorel Lis, care in ultima vreme a avut mari probleme de sanatate , este cunoscut din postura de fost primar al Bucureștiului. Viorel Lis, care formeaza un cuplu de ani…

- Borut Pahor a castigat duminica un nou mandat de cinci ani ca presedinte al Sloveniei, informeaza DPA.Urnele s-au inchis la ora locala 19 (20.00, ora Romaniei), dupa o participare care a stabilit un record negativ - au votat doar 37,53% din cetatenii inscrisi pe listele electorale. Potrivit…

- Conform calculelor facute de TVR, odata cu creseterea salariului minim pe economie, salariile demnitarilor vor creste si ele chiar si dupa trecerea contributiilor direct in sarcina angajatului. Presedinte - 12 salarii minime pe economie Premier – 11.5 salarii minime pe economie Primar general – 10…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, participa marți, la Palatul Victoria, la discuțiile pe care premierul Mihai Tudose le are cu reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania pe tema modificarilor Codului fiscal, potrivit unor surse politice. Din delegația AMR fac parte, printre…

- Modificarile fiscale nu vor aduce lucruri bune, pentru ca vor fi bani "mai putini" la buget pentru investitii, sunt foarte multe proiecte în derulare si acestea trebuie finalizate, a declarat, luni, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dupa sedinta Asociatiei Municipiilor…

- "Legile privind achizitiile si contractul - sunt trei propuneri - sunt gata de a fi trimise direct la Parlament pentru celeritate, sa nu mai treaca o luna, doua prin circuitul de avizare de la Guvern, apoi dezbaterea publica si ajung si la Parlament. Legea PPP, daca da Dumnezeu si avem avizele pana…

- Ion Mischie de la PSD a caștigat alegerile de la Telești cu 953 de voturi, pe locul al doilea fiind Cristian Mischie de la ALDE cu 370 de voturi, pe trei Constantin Croicu de la PNL cu 156 de voturi și pe patru Gheorghe Mogoșanu de la PMP cu 49 de voturi. Zeci de social-democrați din staff-ul de campanie…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, in legatura cu protestul de duminica seara din Bucuresti, ca este "pacat" ca o actiune care a pornit ca fiind una civica "sa fie pur si simplu confiscata de opozitia politica". Reamintim ca duminica seara a avut loc un amplu protest in fața…

- Candidatul PSD, Vasile Acatrinei, pana acum viceprimar cu atributii de primar al comunei Bals, a castigat alegerile organizate ieri cu 657 de voturi, respectiv 46,13 la suta. Pe locul 2 s-a situat Constantin Goldut, candidatul PNL, care a obtinut 446 de voturi (31,32 la suta), urmat de Mihai Balmus…

- Candidatul PSD, Didi Alexandroae, a castigat alegerile organizate in comuna vasluiana Osesti, cu o diferenta de 19 voturi fata de candidatul PNL, Ioan Toderascu, potrivit reprezentantilor Biroului Electoral de Circumscriptie, scrie agerpres.ro. Candidatul PSD a obtinut 558 de voturi, iar cel…

- Candidatul PNL la Primaria Deva, Florin Oancea, a câstigat alegerile locale partiale de duminica, învingându-l la scor pe candidatul PSD, fost penelist, Petru Marginean, potrivit numaratorii paralele a liberalilor. Liberalii au transmis ca, dupa ce au numarat în paralel…

- Liderul PNL București ii atrage atenția primarului general al Capitalei ca acționeaza impotriva obiectivelor urgente ale Capitalei, exemplificand faptul ca la ultimele doua rectificari bugetare s-au taiat din fondurile pentru infrastructura sau alte domenii importante, banii fiind direcționați spre…

- Intr-o scrisoare deschisa adresata primarului general Gabriela Firea, președintele PNL București, Cristian Bușoi, critica reducerea fondurilor pentru infrastructura și modernizarea sistemului termic in favoarea altor proiecte care nu sunt urgente, precum monumente, biserici și diverse ajutoare sociale…

- Președintele Igor Dodon, care a anulat decretul emis de Nicolae Timofti privind acordarea cetațeniei R. Moldova fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu, s-a aratat deranjat de vizitele la Chișinau ale fostului șef de stat. Mai mult, Dodon l-ar vrea persona non grata pe Traian Basescu in R. Moldova.…

- UTI Grup ii raspunde primarului general Gabriela Firea, dupa ce edilul a afirmat, luni, la Adevarul Live, ca directorul UTI ar avea fratele la Administratia Strazilor. In dreptul la replica transmis „Adevarul“, reprezentantii companiei demonteaza punctual argumentatia primarului general.

- Primarul general a declarat, marti, ca este in derulare o procedura de licitatie deschisa pentru 400 de autobuze, licitatie care a fost contestata insa. "Dat fiind faptul ca sistemul de transport public reprezinta infrastructura critica, iar functionarea defectuoasa a acestuia are un impact…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit, luni, la Adevarul Live, despre probleme din domeniul sanatatii cu care se confrunta Bucurestiului. In acest context, edilul a tinut sa precizeze ca cei doi medici de la Spitalul Colentina , Ionut Gobej si Dorin Bica, care si-au anuntat demisia…

- Primarul general al Capitalei a vorbit despre o mare problema a Bucureștiului: traficul. „Nu trebuie sa inventam apa calda, ci trebuie sa preluam modele de succes din Europa. Parcul auto al RATB trebuie sa se innoiasca. Cetatenii se sufoca in unele autobuze fara aer conditionat. Acele masini trebuie…

- "(...) Nu am crezut ca o sa ajung sa spun ca Sorin Oprescu, in Bucuresti, a fost un primar cu ceva mai bun decat Gabriela Firea. Ce arata Gabriela Firea pana acum si incotro pare sa duca Bucurestiul este un dezastru. Acestui dezastru trebuie sa ii vina un raspuns, iar acel raspuns in 2020 este Nicusor…

- Alegerile pentru conducerea organizației de tineret a PNL Timiș au adus in conducere și un fost pușcariaș – Calin Roman, fiul primarului din Deta. Calin Roman, care acum este consilier local, a fost ales in funcția de secretar general al TNL Timiș. Acesta a devenit celebru dupa scandalurile monstru…