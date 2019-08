Stiri pe aceeasi tema

- Comisia guvernamentala nu a putut inainta doar doi candidati, din motiv ca punctajul era foarte apropiat intre cei patru care au fost inaintati. Astfel, Guvernul va va fi acel care va decide, avand de ales dintre cei patru propusi, iar pentru functia de judecator la CC vor fi aesi doar doi candidati.

- Daniel Horodniceanu, Catalin-Laurentiu Borcoman si Claudiu Dumitrescu sunt cei trei candidati desemnati de Ministerul Justitiei pentru functia de procuror european. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de MJ, ultima etapa pentru desemnarea celor trei candidati la functia de procuror…

- Deputații din Parlamentul European vor decide marți, prin vot, daca politicianul german Ursula von der Leyen va prelua funcția de președinte al Comisiei Europene. Pentru a prelua funcția, acesta trebuie sa obțina o majoritate de 374 din 747 de voturi. Pana la momentul actual, formațiunea…

- Senatorul Stefan Mihu a fost ales in unanimitate in functia de trezorier al PSD. Votul in unanimitate a fost dat in sedinta Comitetului Executiv de miercuri de la Vila Lac. Parlamentarul constantean de profesie contabil il inlocuieste astfel pe Mircea Draghici. Informatia a fost confirmata de presedintele…

- Comisia juridica, numiri și imunitați anunța concurs pentru selectarea a doi candidați la funcția de judecator al Curții Constituționale din partea Parlamentului Republicii Moldova. Anunțul privind desemnarea judecatorilor a fost facut public.

- Principalii candidati la sefia PSD sunt: Viorica Dancila, Serban Nicolae si Ecaterina Andronescu. Dancila are de partea sa guvernarea, in timp ce rivalii sai au vechime in partid si o relatie foarte buna cu liderii din teritoriu. Pentru functia de presedinte executiv, lupta se va da intre vicepremierul…

- Marcel Ciolacu a fost ales președinte al Camerei Deputaților cu 172 de voturi. Raluca Turcan a primit 100 de voturi, Kelemen Hunor a obținut 20 de voturi. Grupurile parlamentare au facut propuneri pentru ocuparea postului de presedinte al Camerei Deputatilor. PNL, USR si PMP au precizat ca o sustin…

- Primul punct pe ordinea de zi prevede vacantarea fotoliului de deputat ocupat de Liviu Dragnea incepand cu 2016. In locul sau va veni urmatorul pe lista PSD pentru parlamentare in Teleorman – Petre Cioaba (72) de ani, președinte al organizației teleormanene de pensionari a partidului. Al doilea punct…