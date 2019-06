Ciclonul Vayu creşte în intensitate şi se apropie de India Guvernul statului Gujarat din vestul Indiei incearca la ora transmiterii acestor informatii sa evacueze aproape 300.000 de persoane din zonele de coasta, dar se confrunta cu reticente din partea populatiei locale. 'Multi oameni care traiesc aproape de coasta nu vor sa se mute si sa isi paraseasca locuintele. Agentii nostri incearca sa ii convinga', a declarat pentru AFP Ajay Prakash, un reprezentant oficial al districtului Gir-Somnath, unde acest sistem depresionar tropical ar urma sa ajunga joi dimineata in jurul orei locale 05:30 (00:00 GMT). 'Speram ca vom reusi sa ii evacuam la timp',… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

