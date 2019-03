Stiri pe aceeasi tema

- Ciclonul Trevor s-a abatut sambata dimineata asupra nordului Australiei cu vanturi de 250 km/h care se asteapta sa produca pagube insemnate in aceasta zona a tarii, relateaza dpa. Avand o putere de categoria 4, ciclonul este insotit de ploi abundente si de rafale de vant care au afectat…

- Cele doua cicloane, ingemanate, de gradul patru sunt preconizate sa loveasca localitațile situate in nord-vestul Australiei sambata și duminica. Acestea au dus la cele mai mari evacuari din 1974 incoace. Cei care nu au vrut sa iși paraseasca locuințele au fost sfatuiți sa mearga la adaposturile…

- Un ciclon tropical care se indreapta spre nordul Australiei a determinat evacuarea fortata a unor localitati si suspendarea operatiunilor locale ale unei companii miniere, au anuntat vineri autoritatile citate de DPA potrivit Agerpres. Trevor va atinge sambata dimineata zona de uscat, in apropierea…

- Trecerea iminenta a unui ciclon tropical a determinat cea mai ampla operatiune de evacuare a locuitorilor din Teritoriul de Nord al Australiei, au informat autoritatile, citate de dpa. Michael Gunner, seful guvernului regional, a indicat ca pentru zona golfului Carpentaria a fost declarata…

- Extremitatea nord-estica a Australiei a fost lovita miercuri de un ciclon puternic, care a produs deja pene de curent si este asteptat sa se intensifice zilele urmatoare, informeaza AFP. Ciclonul Trevor, in prezent de categoria a 3-a, a fost insotit de rafale de 165 de kilometri/ora cand a atins marti…

- Autoritațile australiene au descoperit doua trupuri neinsuflețite in cursul eforturilor de curațare a dezastrului provocat de inundațiile catastrofale din statul Queensland, in nord-estul Australiei, informeaza site-ul cotidianului The New York Times, potrivit mediafax.Citeste si Gabriela…

- Ploile torentiale necontenite au provocat inundatii in nord-estul Australiei, unde patru turisti au fost salvati din autovehiculele in care au ramas blocati de apele in crestere, transmite sambata DPA. Doi turisti germani si doi elvetieni au scapat nevatamati dupa ce au fost salvati de…

- Australia este luata cu asalt de ”un val de caldura extrema” in perioada dintre Craciun și Revelion, astfel ca multe persoane au ales plajele pentru a se racori. Oceanul și-a luat tributul, astfel ca in numai cateva zile au fost șapte inecați. Mai mult, caldura apasatoare ar putea duce la formarea unei…