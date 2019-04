Stiri pe aceeasi tema

- Ciclistul german Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) a castigat luni prima etapa din Turul Tarii Bascilor, parcurgand in 17:10 cei 11,2 km. in jurul localitatii Zumarraga. La 9 secunde in urma invingatorului a sosit columbianul Daniel Martinez (EF Education First), iar la 10 secunde polonezul Michal…

- Ciclistul francez Jonathan Hivert, de la echipa Direct Energie, a castigat sambata cu autoritate Grand Prix-ul Miguel Indurain disputata pe un traseu de 193 km in Navarra (Spania), cu startul si sosirea la Estella, relateaza EFE. Cu 30 km inainte de final, un grup de 20 ciclisti, inclusiv Hivert, s-a…

- Ciclistul german Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) a castigat en solitaire, vineri, etapa a 5-a din Turul Cataloniei, desfasurata pe distanta de 188,1 km intre Puigcerda si Sant Cugat del Valles, in timp ce columbianul Miguel Angel Lopez (Astana) ramane lider. Schachmann, care are…

- Ciclistul luxemburghez Bob Jungels (Deceuninck) a castigat duminica en solitaire Kuurne-Bruxelles-Kuurne, o cursa semi-clasica desfasurata in Belgia, informeaza AFP. Jungels s-a desprins dintr-un grup de cinci ciclisti cu 16 km inainte de sosire, si s-a impus in fata galezului Owain Doull…

- Ciclistul englez Ben Swift se afla la sectia de terapie intensiva a unui spital, din cauza unei rupturi de splina suferite in urma unei cazaturi pe cand se antrena in Tenerife alaturi de coechipierul sau Geraint Thomas, relateaza Reuters. Swift, 31 ani, dupa ce a petrecut doi ani la UAE Team Emirates…

- Ciclistul kazah Aleksei Lutsenko (Astana), invingatorul de anul trecut, a castigat duminica cea de-a 2-a etapa a celei de-a 10-a editii a Turului Omanului, disputata pe distanta de 156,5 km, fiind cronometrat cu timpul de 4h 09 min.17 sec., in timp ce rutierul roman Eduard Grosu (Delko Marseille Provence)…

- Ciclistul columbian Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) a castigat prima etapa a Turului San Juan, desfasurata duminica pe distanta de 159,1 km, intre localitatile San Juan si Pocioto, in nordul Argentinei. Gaviria a fost cronometrat in 3 h 50 min. 12 sec., invingandu-i la sprint pe italianul…

- Ciclistul slovac Peter Sagan, triplu campion mondial, a castigat cea de-a treia etapa a Turului Down Under, desfasurata joi intre Lobethal si Uraidla, in sudul Australiei, urcand pe locul al doilea in clasamentul general. Sagan, component al echipei Bora-Hansgrohe, a fost inregistrat pe 146,2 km in…