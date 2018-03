Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a cerut, intr-un discurs rostit joi la Satu Mare, Guvernului, premierului si ministrului de Interne sa opreasca actiunile prefectilor din Covasna si Harghita, care au luat masuri impotriva primarilor care "decoreaza localitatile in culorile steagului maghiar" cu ocazia…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, la evenimentele organizate cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca in data de 15 martie n-au murit nici romani si nici unguri si ca ziua care simbolizeaza inceperea Revolutiei maghiare va fi una care "ne va uni". Liderul UDMR a precizat ca…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, la evenimentele organizate cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca in data de 15 martie n-au murit nici romani si nici unguri si ca ziua care simbolizeaza inceperea Revolutiei maghiare va fi una care "ne va uni". Liderul UDMR a precizat…

- Punctul culminant al manifestarilor de la Satu Mare, dedicate „Zilei Maghiarilor de Pretutindeni” l-a constituit dezvelirea statuii lui Szechenyi Istvan, unul dintre personajele marcante ale Revoluției din 1848. Statuia se afla amplasata in parcul din Piața Libertații. Opera de arta a fost dezvelita…

- Premierul Viorica Dancila a transmis, joi, un mesaj de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, afirmand ca perspectiva asupra istoriei ne arata ca este momentul unei mutari de accent pe lucrurile care ii unesc pe romani si maghiari. Dancila arata, in mesajul dat publicitatii de Guvern, ca Ziua Maghiarilor…

- Mii de satmareni au participat azi (15 martie) dupa-amiaza la suita de manifestari dedicata „Zilei Maghiarilor de Pretutindeni”. Evenimentul a inceput la ora 17.00 in Parcul din Piața Eroilor Revoluției. S-au depus jerbe de flori și coroane la bustul poetului Petofi Sandor. Dupa acest moment s-a pornit…

- Premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, in care afirma ca acest moment este un prilej pentru a sarbatori relatiile reciproce de buna convietuire, dezvoltate, in ultimele decenii, pe teritoriul tarii noastre.

- Premierul Viktor Orban, care se pregateste de alegerile generale din aprilie, a transmis, la Cluj-Napoca, un mesaj populist cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni. „Nu ne dorim nici astazi altceva in afara de a ne putea sarbatori impreuna eroii si sa ne putem cladi o viata in care putem vorbi liber…

- Ministerul de Externe al Ungariei a reacționat la amendarea de catre autoritațile județene a primarul care au arborat steagul maghiar. Oficialii maghiari au spus ca este de neacceptat ca au fost pedepsiți edilii care au folosit insemnele naționale ale Ungariei, tocmai cand minoritatea sarbatorește Ziua…

- Dancila, mesaj de Ziua Maghiarilor: Este momentul unei mutari de accent pe lucrurile care ii unesc pe romani si maghiari Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca perspectiva asupra istoriei arata este momentul unei ”mutari de accent” pe lucrurile care…

- Circa 2.000 de persoane sunt asteptate la manifestatiile organizate la Cluj cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni. Evenimentul incepe la ora 11.00 in centrul orasului si dureaza pana la 15.00. Primaria a anuntat restrictii de circulatie.

- Copiii din stanga Prutului au prilej de bucurie. Piesele de teatru pentru copii „Nunta lui Tandala” și „Amintiri din copilarie”, jucate de actorii Teatrului „B. P. Hașdeu” din Cahul vor ajunge in șase localitați din sudul Republicii Moldova: Cantemir, Leova, Cimișlia, Comrat, Taraclia și Vulcanești.…

- Presedintele PNL Sighetu Marmatiei, Daniela Onița-Ivașcu a transmis, joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca in Sighet traiesc mai multe minoritați in pace, armonie și buna colaborare și toți avem același țel: binele orașului in care conviețuim . „La Mulți Ani,Maghiarilor de pretutindeni!…

- Premierul ungar Viktor Orban le-a transmis un mesaj tuturor comunitatilor maghiare din Bazinul Carpatic cu ocazia sarbatoririi zilei de 15 Martie (Ziua Maghiarilor de Pretutindeni), care marcheaza Revolutia de la 1848, informeaza agentia de presa MTI. In discursul sau transmis miercuri, in ajunul zilei…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca perspectiva asupra istoriei arata este momentul unei ”mutari de accent” pe lucrurile care ii unesc pe romani si maghiari. ”Ziua Maghiarilor de Pretutindeni este un prilej de a sarbatori comunitatea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca perspectiva asupra istoriei arata este momentul unei ”mutari de accent” pe lucrurile care ii unesc pe romani si maghiari.

- Ziua Maghiarilor de Pretutindeni este un prilej de a sarbatori comunitatea maghiara din Romania și relațiile reciproce de buna conviețuire pe care le-am dezvoltat, in ultimele decenii, pe teritoriul țarii noastre. De aceea, adresez concetațenilor maghiari un salut cordial și ii felicit la implinirea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca perspectiva asupra istoriei arata este momentul unei „mutari de accent” pe lucrurile care ii unesc pe romani si maghiari.

- Circa 2.000 de persoane sunt asteptate la manifestatiile organizate la Cluj cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni. Evenimentul incepe la ora 11 in centrul orasului si dureaza pana la 15.00. Primaria a anuntat restrictii de circulatie.

- Premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, in care afirma ca acest moment este un prilej pentru a sarbatori relatiile reciproce de buna convietuire, dezvoltate, in ultimele decenii, pe teritoriul tarii noastre. "Ziua Maghiarilor de Pretutindeni…

- Circa 2.000 de persoane sunt asteptate la manifestatiile organizate la Cluj cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni. Evenimentul incepe la ora 11.00 in centrul orasului si dureaza pana la 15.00. Primaria a anuntat restrictii de circulatie.

- ”Ziua Maghiarilor de Pretutindeni este un prilej de a sarbatori comunitatea maghiara din Romania si relatiile reciproce de buna convietuire pe care le-am dezvoltat, in ultimele decenii, pe teritoriul tarii noastre. De aceea, adresez concetatenilor maghiari un salut cordial si ii felicit la implinirea…

- Premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj minoritații maghiare care sarbatorește pe data de 15 martie Ziua Maghiarilor de Pretutindeni. Primul ministru spune ca Romania promoveaza dezideratul european “unitate in diversitate”. Premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj minoritații maghiare care…

- Cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, premierul Ungariei, Viktor Orban, a adresat o scrisoare maghiarilor, în care a vorbit despre necesitatea solidaritații și a apararii libertații și a culturii maghiare &"milenare&".

- Premierul ungar Viktor Orban a adresat o scrisoare maghiarilor, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, in care a subliniat necesitatea solidaritatii si a apararii libertatii si a culturii...

- Premierul ungar Viktor Orban a adresat o scrisoare maghiarilor, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, in care a subliniat necesitatea solidaritatii si a apararii libertatii si a culturii maghiare milenare, transmite MTI, citat de news.ro.

- Primarul municipiului Targu Secuiesc, Bokor Tibor, a fost amendat, miercuri, de Prefectura Covasna, cu suma de 5.000 de lei pentru ca nu a arborat si drapelul Romaniei alaturi de steagurile rosu-alb-verde care pavoazeaza localitatea in cinstea Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, sarbatorita pe 15 martie.…

- Premierul ungar Viktor Orban le-a adresat o scrisoare maghiarilor, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, in care a subliniat necesitatea solidaritatii si a apararii libertatii si a culturii maghiare milenare, transmite MTI.

- Primaria Municipiului Zalau anunța blocarea unui sens de circulație al bulevardului zalauan, in ziua de 15 martie. In comunicatul municipalitații se arata: “Pentru buna desfașurare a manifestarilor dedicate sarbatoririi Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, joi, 15 martie, in intervalul orar 20:30 – 21:30,…

- De ziua Maghiarilor de Pretutindeni, Primaria Sfantu Gheorghe a impodobit orasul cu drapelul Italiei. La fel ca cel al Ungariei, steagul italian este alcatuit din culorile rosu, alb, verde, insa cel al Ungariei are dungile orizontale, in timp ce drapelul italienilor are dungile amplasate vertical.

- Viceprimarul din Santu Gheorghe, Toth-Birtan Csaba, a declarat, corespondentului Mediafax, ca nu este vorba despre steaguri propriu-zise, ci de benzi tricolore ale comunitatii maghiare, care au fost amplasate inainte de ziua de 15 martie, Ziua Maghiarilor de Pretutindeni.De asemenea, el…

- O parte din steagurile arborate cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni au fost arborate, la Sfantu Gheorghe, pe verticala, ceea ce face sa semene izbitor cele ale Italiei. In plus, Prefectura Covasna a somat Primaria Sfantu Gheorghe sa arboreze si Drapelul National al Romaniei.

- Vești nu foarte bune de la hidrologi! Dupa ce ne-am bucurat cateva zile de vreme calduroasa, iata ca hidrologii anunța un nou val de inundații. Astfel, Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor are vești proaste pentru romani! INHGA a emis, luni, o avertizare de cod galben de inundatii,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor are vești proaste pentru romani! INHGA a emis, luni, o avertizare de cod galben de inundatii, valabila pana miercuri seara, in bazine hidrografice din judetele Mures, Valcea, Olt, Arges, Teleorman, Dambovita, Giurgiu si Ialomita.Citește…

- O restricție de circulație de 24 de ore pentru accesul camioanelor in Ungaria va fi in vigoare incepand de miercuri noapte si pana joi noapte. Camioanele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone nu vor putea intra pe teritoriul Ungariei incepand de miercuri noapte si pana joi noapte, respectiv in perioada…

- Ai xeroxat vreodata bani? Poate ca nu, poate ca da, dar și daca ai fi facut-o sau o vei face, vei fi departe de talentul prin care un vrancean s-a remarcat pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Romane. Romania nu se poate lauda ca este straina de frauda, furt, inșelatorie sau fals și uz de fals. De unde…

- Camioanele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone nu vor putea intra pe teritoriul Ungariei incepand de miercuri noaptea și pana joi noaptea, in perioada sarbatorii Zilei Maghiarilor de Pretutindeni. Exceptie fac vehiculele care transporta marfuri perisabile si animale vii. „Autoritatile de…

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 7 martie 2018: I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚA 1. PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordarii finantarilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile…

- EXATLON 5 MARTIE. Cosmin Cernat, prezentatorul reality-show-ului din Republica Dominicana, le-a dat o veste de zile mari concurenților. El a mai anunțat și un nou concurs, care va avea la linia de start trei țari. EXATLON 5 MARTIE. In fiecare saptamana, concurenții din trei țari, Romania, Turcia și…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a declarat joi ca milioanele de romani de peste granita trebuie convinsi ca Romania nu i-a uitat. "In tara se intampla lucruri bune care trebuie comunicate. Asa cum am spus, trebuie sa convingem 10 milioane de romani de peste granita…

- Muzeul Județean de Istorie și Arta Zalau le propune salajenilor de toate varstele și nu doar lor, ci și celor care ne viziteaza județul in acest an, un program desprins din “tiparele” obișnuite, acțiuni și activitați, multe dintre ele in premiera absoluta in Romania, toate atent concepute și alese in…

- Marisa este castigatoarea celui de-al doilea sezon “Bravo, ai stil!” si se numara printre cele mai iubite concurente din istoria acestei competitii. La scurt timp dupa terminarea concursului, viata Marisei s-a schimbat total. Si-a inceput cariera TV, a pus bazele unui video blog si s-a alaturat celei…

- Clujul e fruntas la alimentarea cu apa potabila. 350 milioane de euro de la UE pentru Compania de Apa Someș Numarul persoanelor care primesc apa de la Compania de Apa Someș s-a dublat in timp ce numarul localitaților deservite a crescut de aproximativ 10 ori. Devenita, în anul 2006, primul…

- Seful Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, Tiberiu Ivancea, sustine ca Sibiul este un oras sigur, cu cea mai mica infractionalitate, astfel ca poate organiza, in 2019, la o zi dupa Brexit,...

- La Mizil se desfașoara astazi festivitatea de premiere a Festivalului Internațional de Poezie și Epigrama “Romeo și Julieta la Mizil”. La eveniment sunt așteptați atat autorii care au fost cel mai bine clasați la concursul de poezie și epigrama, cat și alți participanți din țara, dar si din Republica…

- La festivitatea de premiere din cadrul Festivalului Internațional de Poezie și Epigrama „Romeo și Julieta la Mizil", care va avea loc pe 27 ianuarie, vor fi prezenți atat autorii care au fost cel mai bine clasați in concursul de poezie și epigrama, cat și alți participanți din Țara, din Republica Moldova…

- „Preocuparea PSD-ALDE nu a fost sa guverneze Romania, ci sa iși scape șefii de dosarele penale și de inchisoare. In primele zile de mandat pesediștii au dat, noaptea, ca hoții, Ordonanțele Rușinii pentru dezincriminarea celor mai grave fapte de corupție. Pe tot parcursul anului 2017, in loc sa munceasca…

- In perioada 19 - 28 ianuarie 2018 va avea loc, la Berlin, Germania, cea de a 83- a editie a expozitiei internationale „Saptamana Verde”, la care Bulgaria va fi țara partenera. La editia din acest an, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) va participa cu un stand la care vor fi prezenți…

- Reunirea lotului Stelei pentru atacarea returului din liga a patra a adus si prima noutate importanta a lotului pregatit de Ion Ion si de Marius Lacatus. Atacantul Marius Batfoi (27 de ani) este primul transfer ”cu nume” pe care il reuseste clubul ros-albastru in campania prin care se incearca promovarea…

- Liderii celor trei formatiuni politice maghiare din Romania – UDMR, PPMT si PCM – au semnat o declaratie comuna privind autonomia regionala sau teritoriala, autonomia locala si cea culturala, care ar trebui discutate in 2018 si ”codificate” din punct de vedere legislativ, prin amendarea Constitutiei.…