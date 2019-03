Consiliului Concurentei va lansa in dezbatere publica, in luna aprilie, prima varianta a recomandarilor pe piata de carburanti, iar monitorul preturilor pentru combustibili va fi functional pana la sfarsitul lunii iunie, a declarat, sambata, la Antena 3, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu. "In cateva saptamani, in aprilie, iesim cu prima varianta a recomandarilor noastre pe piata de carburanti. O sa fie pusa in dezbatere publica. Vedem ce reactii primim si la sfarsit cand avem o opinie formulata vom transmite spre Guvern si o sa-i sprijinim sa transpuna cat mai mult din recomandarile…