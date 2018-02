Chirilă: Viitorul României primește lovitură după lovitură "Increderea noastra in orice ține de viitorul Romaniei primește lovitura dupa lovitura. Daca ne intoarcem la copilul de trei ani care are nevoie de dragoste și incredere ca sa poata deveni un adult stabil, tabloul e sumbru. Romania nu poate și nu vrea sa pregateasca astfel de adulți. Traim in frica, ne place sau nu sa acceptam asta. Cel mai probabil nu o vom recunoaște niciodata public, poate doar in fața oglinzii, inainte de culcare, sperand ca somnul va aduce uitare", a scris cantarețul. Intamplare cu o fata "Am tot povestit prin interviuri despre o fata care mi-a cerut un autograf.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

