Chirieac: Spun pentru prima dată lucrul acesta pentru Ponta ”Eu, și dintr-un sentiment de nostalgie, pentru ca-l consideram pe Ponta un fel de copil politic al meu, chiar daca sunt mai mare doar cu aproape doi ani decat el, dar eu l-am promovat la PSD, ca șef la Tineret, l-am sprijinit, in ultimele luni, cu sfaturi, pe Ponta (in campania prezidențiala din 2014)” a spus Cozmin Gușa, pentru DCNews. Consultantul politic a mai spus ca discursurile sale politice din 2014, care nu au fost doar la Realitatea, nu erau pro-Iohannis, ci pentru un ”președinte din noua generație, care și-ar fi invațat lecțiile politice și care, cu limbile straine pe care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

