Chirieac, scenariu exploziv despre răsturnarea puterii. Cine poate arunca PSD în Opoziție ''Situația este critica pentru PNL și pentru domnia sa, Klaus Iohannis. Principalul contracandidat este USR-ul. Deocamdata problema PNL-ului este USR-ul, creșterea USR și candidatul lor, domnul Dacian Cioloș. In sondaje, o sa vedeți tot mai des, in orașele mari cel puțin. Nu știu cum este organizarea in teritoriu pentru ca organizarea spune multe lucruri, organizare au in general partidele mari, PSD, PNL, intr-o mare masura și ALDE, insa USR nu știu cum sta cu organizarea pe secțiile de votare avand in vedere ca acum se vorbește concret și avem 21.000 de secții de votare pentru europarlamentare.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rovana Plumb și Natalia Intotero sunt schimbarile sigure, pentru ca cele doua politiciene candideaza la alegerile europarlamentare, dar mai sunt și alți miniștri care au produs nemulțumiri, precum Petre Daea, potrivit surselor Antena 3. ”Eu cred ca sunt necesare schimbarile. Nu știu la domnul…

- Bogdan Chirieac spune ca, paradoxal, marele pierzator al acestei decizii va fi chiar PNL, partidul care il susține pe președintele Klaus Iohannis. Analistul politic a explicat: „Acest lucru va aduce mai mulți oameni la vot, despre acest lucru este vorba. Dar in mare pericol este Partidul Național…

- Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat, la Antena 3, discursul de vineri al presedintelui Klaus Iohannis cel care a adus, din nou, critici dure PSD-ului, folosindu-se de faptul ca bugetul de stat i-a fost trimis din nou spre promulgare de catre Parlament fara nicio modificare. Totodata, Klaus…

- El a precizat ca deocamdata alianta cu USR va functiona pentru europarlamentare, dar, de principiu, se va mentine si la alegerile parlamentare, locale sau prezidentiale. "Ne gandim la o formula comuna cu USR-ul pentru toate alegerile care vor urma pana in 2020, dar deocamdata am discutat concret…

- Chestionat, luni seara la TVR 1, in ce relații mai este cu Klaus Iohannis, președintele PLUS a raspuns: „Bune. Cand am vorbit ultima data? Cred ca sunt cateva saptamani de cand am vorbit ultima oara. Sunt chestiuni legate de Romania, de UE, de situația politica din Romania”.De asemenea,…

- Liderul PLUS Dacian Cioloș a declarat, luni, ca este în relații bune cu Klaus Iohannis și ca a discutat, în urma cu câteva saptamâni, cu președintele despre situația politica din România și chestiuni legate de Uniunea Europeana, potrivit Mediafax. Chestionat, luni seara…

- Intrebat intr-o intervenție telefonica la Antena 3 cum comenteaza decizia președintelui, analistul politic a precizat: „Nu exista argumente, sunt doar pretexte. Putea la fel de bine sa spuna ca refuza pentru ca este iarna in Romania sau ca a plouat. Sunt pretexte. In realitate este vorba despre…

- Informația a fost data publicitații de Romania TV. Prezent in emisiunea Lilianei Ruse, analistul politic a comentat aceasta decizie a președintelui ALDE. „Atata vreme cat conduci un partid de 5% nu ai șanse pentru Palatul Cotroceni, oricat l-aș respecta eu pe Calin Popescu Tariceanu. Il apreciez,…