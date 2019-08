Chinezii au preluat o companie care furnizeaza 25% din locomotivele diesel din Europa

Stiri pe aceeasi tema

- In ceea ce se contureaza a fi un efect al conflictului comercial SUA-China, starea sectorului de productie din Germania se inrautateste, iar exporturile au scazut cu 1,3%, cel mai mare declin din ultimii sase ani. Astfel s-a ajuns la o contractie a PIB-ului, a doua pe anul acesta, conform…

- Chinezii au finalizat prima autostrada din Europa, în Serbia. Guvernul PSD-ALDE a fost la un pas sa bata palma cu o companie-gigant din China pentru construirea în parteneriat public-privat a autostrazii Comarnic-Brașov, dar Dancila s-a

- Europenii ar putea fi nevoiti sa plateasca mai mult pentru carnatii de gratar in vara acestui an, din cauza pestei porcine care decimeaza septelul de porci in cealalta parte a globului, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.Fermierii din China si tarile vecine se confrunta cu o epidemie de…

- Constructorul auto francez Renault si-a prezentat, miercuri, noul SUV urban Captur, care s-a vandut, pana in prezent, de la lansarea sa din 2013, in 1,2 milioane exemplare. ”Pionier pe segmentul SUV-urilor urbane, Captur s-a vândut în 1,2 milioane de unităţi de la lansarea…

- Poreclit ”Doctor Doom”, economistul Nouriel Roubini, cel care a prezis criza financiara din 2007-2008, revine cu un nou avertisment, potrivit Bloomberg. Acesta spune ca ”este o perioada inspaimantatoare pentru economia globala”. Roubini avertizeaza ca ”razboiul rece” dintre SUA și China și o creștere…

- Ford Motor a anuntat joi ca va concedia 12.000 de angajati in Europa, aproape 20% din forta sa de munca la nivel regional, mișcare ce reflecta dificultatile cu care se confrunta producatorii auto pe continent, transmite Bloomberg. Restructurarea va implica reducerea de la 24 la 18 a facilităţilor…

- Canicula a determinat autoritatile germane sa impuna miercuri restrictii de viteza chiar si pe acele sectiuni de autostrada pe care in mod normal nu exista limite de viteza, semn ca temperaturile extreme afecteaza cea mai mare economie a Europei, transmite Bloomberg. Germania are 13.000 km de autostrazi…

- ​Fiat-Chrysler poarta discuții cu Renault pentru a fuziona cu Renbault într-o companie mixta în care fiecare ar deține un numar egal de acțiuni. S-ar crea o companie care valoreaza 33 miliarde euro și ar produce aproape 9 milioane de mașini/an. Tranzacția propusa este o dovada ca marile…