- Washingtonul va mobiliza comunitatea internationala in apararea musulmanilor uiguri cu ocazia Adunarii Generale a ONU, a declarat vineri seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, considerand ca tratamentul lor de catre Beijing este o "pata" in ce priveste situatia drepturilor omului in lume, relateaza…

- Unitatea va avea baza in Okinawa, la 420 de km la est de insulele numite de japonezi Senkaku, iar de chinezi Diaoyu, scrie sursa citata."Presupunand scenarii care includ debarcarea ilegala a unui grup armat, vor fi desfasurati politisti foarte bine instruiti, echipati cu pistoale mitraliera",…

- SUA au anuntat, marti, ca au aprobat vanzarea a 66 de avioane de vanatoare F-16 catre Taiwan pentru o suma estimata la opt miliarde de dolari, o decizie care ar putea provoca indignarea Chinei. Aceasta vanzare este "in concordanta cu angajamentul nostru de a mentine capacitatile de autoaparare…

- Rusia va "continua sa sprijine Cuba în toate domeniile", în ciuda ostilitatii Statelor Unite, și va contribui la consolidarea economiei sale, a declarat miercuri șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, aflat în deplasare la Havana, potrivit Le Figaro, citat de Rador."Vom…

- Adjunctul secretarului de stat, John Sullivan, a condus delegatia americana la acest ''Dialog strategic SUA-Rusia privind securitatea'', potrivit unui comunicat difuzat de Departamentul de Stat.Delegatia rusa a fost condusa de ministrul adjunct de externe, Serghei Riabkov. Partea rusa nu…

- Turcia recunoaste faptul ca locuitorii provinciei chineze Xinjiang duc o viata fericita, a transmis marti presa oficiala chineza, citându-l pe presedintele turc Tayip Erdogan, despre o regiune unde autoritatile chineze deruleaza o controversata schema de de-radicalizare. China s-a confruntat cu…

- Erdogan a subliniat ca Turcia "nu permite nimanui" sa perturbe relatiile dintre cele doua tari si ca Ankara se opune extremismului. "Este un fapt ca locuitorii din diferite comunitati etnice din Xinjiang, in China, traiesc fericiti in contextul dezvoltarii si prosperitatii Chinei", a declarat Erdogan,…