- Un vames roman care a activat la mai multe puncte de trecere a frontierei, atat din vestul, cat si din estul tarii, a fost condamnat la 7 ani de inchisoare, fiind acuzat ca a masluit documente vizand exporturi ilegale cu usturoi din China.

- Consumul final de energie al tarii va creste in acest an cu 2,9% comparativ cu 2018, in timp ce importurile de electricitate vor fi mai mari cu 18,9%, potrivit ultimelor estimari ale Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP). Consumul de energie al populatiei va creste usor, cu…

- Emisiile globale de CO2 au crescut cu 2% in 2018, cel mai puternic avans inregistrat in ultimii sapte ani, arata un raport publicat marti de grupul petrolier BP potrivit caruia lumea este in urma cu eforturile sale de combatere a modificarilor climatice, transmite AFP.Acest raport sustine…

- Ca urmare a solicitarilor formulate de reprezentanti ai mass media si avand in vedere interesul public major suscitat de tematica solicitarilor respective, pentru o corecta informare a opiniei publice, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa va comunice urmatoarele: La data de 6 iunie…

- Un avion de lupta a cazut in China. Prabușirea a fost filmata in orașul Weihai, din provincia Shandong, din estul Chinei. Imaginile surprind avionul JH-7 inca in aer. Aparatul de zbor, complet scapat de sub control, se prabușește, iar impactul e urmat de o uriașa explozie. Imaginile…

- La ora locala 16:15 (08:45 GMT), ''19 muncitori au scosi din moloz. Dintre acestia, cinci au murit in pofida ajutorului acordat, iar restul de 14 sunt intr-o situatie stabila", a precizat Biroul de gestionare a situatiilor de urgenta din Shanghai pe reteaua sociala Weibo. Accidentul s-a produs…

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis, joi, cu omologul din Croația Andrej Plenkovic, cu ocazia participarii la Summit-ul cooperarii intre statele din Europa Centrala si de Est si China - 16+1, ca Guvernul sprijina candidatura Croației și Finlandei la Consiliul Europei, potrivit mediafax.„In…