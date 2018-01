Stiri pe aceeasi tema

- China si Japonia intentioneaza sa stabileasca o linie de comunicare militara pentru a aplana tensiunile in jurul insulelor disputate in Marea Chinei de Est, a anuntat duminica Beijingul, dupa o intrevedere intre ministrii de externe ai celor doua tari, informeaza AFP.Seful diplomatiei nipone,…

- China si Japonia intentioneaza sa stabileasca o linie de comunicare militara pentru a aplana tensiunile in jurul insulelor disputate in Marea Chinei de Est, a anuntat duminica Beijingul, dupa o intrevedere intre ministrii de externe ai celor doua tari, informeaza AFP. Seful diplomatiei…

- Ministrul de externe japonez Taro Kono efectueaza incepand de sambata o vizita de doua zile la Beijing in cursul careia diplomati din cele doua tari vor avea convorbiri privind dezvoltarea relatiilor si probleme regionale, relateaza DPA. Aceasta este prima vizita efectuata de un ministru…

- Franta si Japonia s-au angajat vineri "sa exercite presiuni maxime" asupra Coreei de Nord pentru a o determina sa renunte la programul sau nuclear, in cadrul unei reuniuni la Tokyo a ministrilor de externe si ai apararii din cele doua tari, relateaza AFP. "Coreea de Nord reprezinta o amenintare nu…

- Franta si Japonia s-au angajat vineri "sa exercite presiuni maxime" asupra Coreei de Nord pentru a o determina sa renunte la programul sau nuclear, în cadrul unei reuniuni la Tokyo a ministrilor de externe si ai apararii din cele doua tari, relateaza AFP. "Coreea de Nord reprezinta…

- Criza privind programul nuclear nord-coreean trebuie sa fie rezolvata in mod diplomatic, a declarat Kang Kyung-wha, ministrul sud-coreean de Externe, adaugand ca ideea unei solutii militare este inacceptabila, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Ministerul Apararii din China a negat joi ca intentioneaza sa construiasca o baza militara in Afganistan, afirmand ca informatiile vehiculate sunt 'neintemeiate', relateaza Reuters. Agentia de stiri rusa Ferghana News a informat ca Beijingul va construi o baza militara in nordul…

- Gao Feng, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez al Comertului, a declarat, joi, ca singura ”directie corecta” pentru relatiile comerciale sino-americane o reprezinta cooperarea, in contextul in care tensiunile dintre cele doua mari economii s-au intensificat, informeaza site-ul Reuters.

- Beijingul va folosi parghiile de care dispune pentru a impiedica SUA sa adopte o pozitie mai dura in chestiunile comerciale. Decizia de a ataca Coreea de Nord sau de a-i permite sa obtina arme nucleare a fost mereu o alegere intre cel mai mic dintre doua rele. Una dintre optiuni aduce…

- Ministerul chinez de Externe a acuzat, sambata, Statele Unite ca incalca suveranitatea Chinei, dupa ce o mava militara americana a intrat ”fara aprobare” in apele teritoriale chineze, adaugand ca Beijingul va lua toate masurile necesare pentru a-si proteja suveranitatea, relateaza site-ul Reuters.

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.…

- Comunitatea internaționala nu ar trebui sa se lase „orbita” de recenta „ofensiva de șarm” a regimului de la Phenian in dialogul dintre cele doua Corei, avertizeaza ministrul de Externe al Japoniei, Taro Kono, scrie digi24.ro.

- Este posibil ca Kim Jong-Un sa fi gasit tactica suprema împotriva SUA. Cum planuiește liderul Coreei de Nord sa câștige timp pentru a avansa în ceea ce privește puterea nucleara? Coreea de Sud a continuat discuțiile pentru a-l include pe vecinul sau din nord…

- Ministrul de Externe al Iranului, Mohammas Javad Zarif, a declarat, vineri, ca acordul nuclear semnat in 2015 nu poate fi renegociat, iar decizia Administratiei Donald Trump reprezinta o incercare de a submina aceasta intelegere, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Japonia a protestat joi fata de prezenta unei nave militare chineze si a unui submarin neidentificat in apropierea insulelor disputate din Marea Chinei de Est, cerand Beijingului sa evite actiunile care ar putea afecta imbunatatirea relatiilor bilaterale, relateaza Reuters si dpa. Submarinul…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, miercuri, ca relatiile dintre Ankara si Washington au fost deteriorate de refuzul Statelor Unite de a-l extrada pe Fetullah Gulen, dar si de faptul ca SUA au furnizat armament catre kurzii din YPG, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Coreea de Sud a afirmat marti ca nu va incerca sa renegocieze acordul incheiat in 2015 cu Japonia destinat sa rezolve problema sensibila privind asa-numitele "femei de reconfortare", fortate sa lucreze in bordelurile militare japoneze din timpul razboiului, relateaza Reuters. Ministrul…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a spus, sambata, ca a fost de acord cu omologul sau german, Sigmar Gabriel, ca "dificultatile si neintelegerile" cu Germania trebuie sa fie rezolvate prin dialog si cooperare, relateaza Reuters.

- Mevlut Cavasoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, vineri, ca Guvernul de la Ankara isi doreste un nou inceput in relatiile cu Germania, argumentand ca exista perspectiva unei cooperari economice mai puternice, mai ales in sfera energiei si a transporturilor, relateaza site-ul Reuters.

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, miercuri, ca relatiile dintre tara sa si Occident depind de atitutinea UE si a SUA, adaugand ca s-a incheiat perioada in care Blocul comunitar putea dicta dinamica relatiilor cu Turcia, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a transmis miercuri Uniunii Europene ca 's-a incheiat' epoca in care blocul comunitar putea 'sa se comporte ca un stapan' si a sustinut ca viitorul relatiilor Ankarei cu statele UE, dar si cu SUA, depinde de atitudinea acestor tari, informeaza…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat luni ca se asteapta ca relatiile tarii sale cu Germania sa se normalizeze in 2018, bazandu-se pe o legatura solida cu omologul sau german, Sigmar Gabriel, pe care l-a numit "prieten", relateaza site-ul agentiei DPA.

- "Statele Unite au dispus montarea unor astfel de sisteme in bazele militare americane din Romania si Polonia, in apropierea frontierelor vestice ale Rusiei, prin incalcarea Tratatului INF din 1987, care interzice instalarea unor astfel de sisteme terestre", a subliniat oficialul rus. "Faptul…

- Decizia recenta a Japoniei de a desfasura un sistem american de aparare antiracheta va afecta relatiile Moscovei cu Tokio si este o incalcare de catre Washington a unui tratat de baza privind controlul armelor, a declarat joi purtatoarea de cuvint a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza…

- Decizia recenta a Japoniei de a desfasura un sistem american de aparare antiracheta va afecta relatiile Moscovei cu Tokio si este o incalcare de catre Washington a unui tratat de baza privind controlul armelor, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza…

- Ministrul japonez de externe Taro Kono a declarat miercuri ca orice incercare de a revizui acordul incheiat in 2015 de Tokyo cu Coreea de Sud privind asa-numitele "femei de reconfortare", fortate sa lucreze in...

- Ministrul japonez de externe Taro Kono a declarat miercuri ca orice incercare de a revizui acordul incheiat in 2015 de Tokyo cu Coreea de Sud privind asa-numitele "femei de reconfortare", fortate sa lucreze in bordelurile militare japoneze din timpul razboiului, ar fi inacceptabila si ar face relatiile…

- Ministerul chinez de Externe a criticat joi ceea ce a numit 'afirmatiile nechibzuite' ale Uniunii Europene, dupa ce blocul comunitar a introdus noi reglementari pentru a se apara de importurile excesiv de ieftine si a subliniat ca economia chineza se confrunta cu denaturari semnificative ale pietei…

- CHIȘINAU, 17 dec — Sputnik. Profesorul american, specialist în problem de aparare și securitate naționala, Robert Farley, a enumerat într-un articol publicat în The National Interest cinci regiuni în care în anul 2018 s-ar putea declanșa cel de-al treilea…

- Taro Kono, ministrul de Externe al Japoniei, a declarat ca regimul nord-coreean nu este "nici pe de parte pregatit" sa-si abandoneze programele de inarmare nucleare si balistica, si nici nu este interesat de un dialog semnificativ, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Uniunea Europeana si Japonia au încheiat, vineri, un acord de parteneriat economic, a anuntat purtatorul de cuvânt al Comisiei Europene, Margaritis Schinas, relateaza site-ul agentiei Reuters. Potrivit unei declaratii comune a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Guvernul japonez intentioneaza sa coopereze cu China in cadrul initiativei Beijingului 'O centura, un drum', destinata crearii unui nou Drum al Matasii, prin oferirea de sprijin financiare pentru parteneriatele public-privat, in conditiile in care autoritatile de la Tokyo vor sa imbunatateasca relatiile…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, s-a pronunțat marți pentru o politica mai curajoasa și mai puțin dependenta a țarii sale de Statele Unite, atragand atenția ca relațiile cu SUA 'nu vor mai fi niciodata același dupa Trump', dar și asupra riscului ca Uniunea Europeana și ONU sa-și piarda…

- Libanul a fost "deturnat" de catre Hezbollah si va putea sa prospere numai daca organizatia siita sustinuta de catre Iran va dezarma, a declarat vineri ministrul saudit de Externe, Adel al-Jubeir, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Libanul va supravietui sau va…

- China este "extrem de ingrijorata" si "se opune cu tarie" noului test de racheta nord-coreean, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe de la Beijing, care a indemnat totodata Phenianul sa se abtina de la escaladarea tensiunilor, transmit dpa si Reuters."China indeamna…

- China vrea sa se apropie de Europa. Proiectul mamut Noul Drum al Matasii reflecta ambitiile economice si geopolitice ale Beijingului: Un pericol sau o sansa pentru economia germana? Sosele si sine de mii de kilometri intre Asia si Europa, porturi si aeroporturi, uzine electrice, gazoducte…

- Coreea de Sud si Japonia au salutat decizia presedintelui american Donald Trump de a include din nou Coreea de Nord pe lista statelor care sustin terorismul, afirmand ca aceasta masura va contribui la procesul de denuclearizare prin amplificarea presiunii asupra regimului de la Phenian, informeaza…

- Ministrul de externe al Japoniei, Taro Kono, va intreprinde o vizita in Bangladesh, unde va avea o intrevedere cu omologul sau din aceasta tara, Abdul Hassan Mahmood Ali, in timpul careia cei doi vor discuta despre criza refugiatilor musulmani rohingya, a anuntat vineri guvernul nipon, informeaza…

- Ministrul de Externe britanic Boris Johnson a afirmat ca înca nu este clar daca preluarea puterii de catre armata la Harare marcheaza înlaturarea de la putere a președintelui Robert Mugabe, relateaza Reuters.

- Donald Trump a aratat duminica ca omologul sau chinez, Xi Jinping, a acceptat sa intensifice sanctiunile contra Coreei de Nord, ca raspuns la programul nuclear al Phenianului, transmite AFP. "Presedintele chinez Xi a declarat ca intensifica sanctiunile contra Coreei de Nord", a…

- Premierul japonez Shinzo Abe a declarat sambata ca a convenit cu președintele chinez Xi Jinping ca țarile lor sa intensifice cooperarea in ce privește dosarul nord-coreean, transmite Reuters. Cei doi lideri au avut o întrevedere în marja summitului APEC (Forumul de Cooperare…

- Taiwanul este cea mai importanta și sensibila problema in relațiile Beijing-Washington, i-a declarat joi președintele chinez Xi Jinping președintelui american Donald Trump, aflat in vizita in China, inaintea implinirii unui an de la un apel telefonic inedit primit de Trump din partea președintei…

- Statele Unite si aliatii sai sunt pregatiti sa apere libertatea, iar ”niciun dictator” nu ar trebui sa subestimeze deciziile Washingtonului, a afirmat la sosirea in Japonia, presedintele american, Donald Trump, informeaza Reuters. Presedintele american Donald Trump a inceput sambata seria…

- Declaratiile lui Trump au loc inaintea inceperii, vineri, a primei sale vizite in Asia in calitate de sef de stat, un turneu lung si delicat, dominat de problema amenintarii nucleare nord-coreene. Acest turneu cuprinde vizite in Japonia, Coreea de Sud si China. 'Japonia este o natiune razboinica si…

- Președintele american Donald Trump a avertizat China ca Japonia - o "națiune razboinica" - ar putea lua lucrurile in propriile maini daca amenințarea reprezentata de Coreea de Nord nu va fi rezolvata, relateaza France Presse. Declarațiile lui Trump au loc înaintea începerii,…

- Serbia dorește sa iși mențina echilibrul intre Rusia și Occident, a declarat joi ministrul de externe Ivica Dacic, intr-un interviu acordat agenției Reuters. Șeful diplomației de la Belgrad a respins cererea Statelor Unite de a alege una din parți. Luna trecuta, Hoyt Yee, adjunct al subsecretarului…

- Seulul si Beijingul au batut palma si au cazut de acord sa-si refaca legatura diplomatica dupa o neintelegere de mai bine de un an, cauzata de instalarea unui sistem antiracheta american pe teritoriul Coreei de Sud care a daunat schimburilor economice dintre cele doua tari, relateaza Reuters.