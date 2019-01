Stiri pe aceeasi tema

- Nadia Comaneci a postat pe contul de socializare mai multe fotografii și inregistrari video in care apare alaturi de vedete ale cinematografiei, la Globurile de Aur 2019. Fosta gimnasta s-a fotografiat impreuna cu actorul Daniel Craig și Antonio Banderas. De asemenea, Nadia a stat de vorba cu Jeff…

- Daca 2018 te-a dezamagit in materie de filme, viitorul suna mult mai bine. Ca in fiecare an din ultimul deceniu, supereroii sunt in prim-plan, dar ne tenteaza destule titluri și din alte genuri cinematografice. Revin pe marele ecran regizori precum Quentin Tarantino, Martin Scorsese, James Cameron sau…

- Noul Volkswagen T-Cross, cel mai mic SUV din gama constructorului german, a fost prezentat oficial la finalul lunii octombrie. Modelul producatorului german va fi produs la uzina din Navarra, Spania, dar și in fabricile din America de Sud și China. Reprezentanții constructorului din Wolfsburg spun ca…

- Quentin Tarantino și Daniella Pick și-au unit destinele intr-o ceremonie discreta, care a avut loc miercuri seara, la Los Angeles. Faimosul regizor și Daniella s-au cunoscut in anul 2009. Tarantino iși promova in Israel filmul „Inglorious Basterds”, ce l-a avut in rol principal pe Brad Pitt. Au fost…

- Lungmetrajul "Green Book", cu Viggo Mortensen, regizat de Peter Farrelly, a fost desemnat cel mai bun film al anului 2018 de prestigioasa asociatie newyorkeza National Board of Review (NBR), informeaza Variety, potrivit Mediafax.Premiile oferite de National Board of Review, o asociatie ce…

- Actorii americani Leonardo DiCaprio si Brad Pitt si-au trecut numele pe lista tot mai mare a celebritatilor din showbiz care i-au indemnat pe compatriotii lor sa voteze la apropiatele alegeri legislative de la jumatatea mandatului, ce vor avea loc pe 6 noiembrie in Statele Unite, relateaza sambata Press…