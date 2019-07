China introduce taxe antidumping pentru importuri din UE, Japonia, Coreea de Sud si Indonezia China a anuntat luni ca va impune din 23 iulie taxe antidumping la unele produse din otel inoxidabil importate din UE, Japonia, Coreea de Sud si Indonezia, pe fondul escaladarii tensiunilor comerciale globale, transmite Reuters.



Taxe antidumping cuprinse intre 18,1% si 103,1% vor fi aplicate la placi din otel inoxidabil laminate la cald si la tiglele din otel inoxidabil, se arata intr-un comunicat al Ministerului Comertului de la Beijing. Aceste produse se folosesc in construirea de nave, containere, cai ferate si in alte industrii.



Decizia vine in urma plangerii depuse de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Franta va cere Comisiei Europene sa devanseze plata unor subventii de un miliard de euro pentru a-i ajuta pe fermieri sa faca fata secetei care afecteaza culturile si locurile de pasunat, a anuntat luni Ministerul Agriculturii de la Paris, transmite Reuters. Vremea excesiv de calduroasa din…

- Taxe antidumping cuprinse intre 18,1% si 103,1% vor fi aplicate la placi din otel inoxidabil laminate la cald si la taglele din otel inoxidabil, se arata intr-un comunicat al Ministerului Comertului de la Beijing. Aceste produse se folosesc in construirea de nave, containere, cai ferate si in alte…

- China a anuntat luni ca va impune taxe anti-dumping pentru unele produse din otel importate din Uniunea Europeana, Japonia, Coreea de Sud si Indonezia, transmite Reuters potrivit news.ro.Tarifele cuprinse intre 18,1% si 103,1% vor fi aplicate taglelor din otel inoxidabil si tablei laminate…

- Parlamentul de la Viena a aprobat, marti, un amendament de lege care interzice complet folosirea glifosatului pe teritoriul national, Austria devenind prima tara din Uniunea Europeana care a interzis acest erbicid controversat in numele "principiului precautiei". Majoritatea deputatilor au…

- Pozitia Uniunii Europene in ceea ce priveste termenii iesirii Marii Britanii din blocul comunitar nu s-a modificat in urma anuntului de vineri al demisiei premierului Theresa May pe data de 7 iunie, a declarat Mina Andreeva, purtator de cuvant al presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.…

- China intentioneaza sa mute peste 80% din uzinele care produc substante chimice periculoase pana la finele lui 2020, a informat presa oficiala de la Beijing, in cadrul unei reforme a normelor de securitate dupa o explozie grava la o uzina din Yancheng, din estul tarii, care a provocat decesul a 78 de…

- Premierul ungar Viktor Orban i-a solicitat presedintelui SUA, Donald Trump, sa ajute la incheierea unei intelegeri de cooperare cu Romania pentru initierea "cat mai curand posibil" a operatiunilor de extractie a gazelor naturale din zona romaneasca a Marii Negre, a afirmat liderul de la Budapesta.…

- Regulile fiscale din Uniunea Europeana ruineaza continentul si trebuie schimbate, a declarat miercuri vicepremierul italian Matteo Salvini, potrivit Reuters. "Daca exista reguli europene care ruineaza continentul, ele trebuie schimbate", a declarat el presei cu ocazia unei intalniri cu oameni…