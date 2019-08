Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor "suporta toate consecințele" daca vor vinde Taiwanului avioane multirol F-16V, a avertizat Ministerul de Externe de la Beijing, care a precizat ca tranzacția ar fi "foarte daunatoare" și ar încalca principiul "o singura China", informeaza postul…

- Vedeta Antena 3, Mircea Badea, considera ca președintele Klaus Iohannis nu se va intoarce din SUA cu promisiunea de a fi ridicate vizele pentru romani, asta pentru ca Donald Trump duce un adevarat razboi impotriva imigranților care doresc sa ajunga in SUA.Citește și: VIDEO Dancila, anunț BOMBA…

- Presedintele american Donald Trump anunta ca vicepresedintele Mike Pane ramane partenerul sau de echipa in campania in vederea alegerilor prezidentiale din noiembrie 2020, relateaza Reuters.Citește și: VIDEO Dancila, anunț BOMBA in timpul discuțiilor cu protestatarii din Iași - Parteneriat…

- Oficiali ai Casei Albe au respins ingrijorarile legate de incetinirea activitatilor economie, afirmand ca riscurile de recesiune sunt scazute, in pofida turbulentelor care au avut loc in ultima saptamana pe pietele globale de obligatiuni. Acestia au insistat si ca razboiul comercial cu China nu dauneaza…

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca vizita lui Klaus Iohannis, in SUA, inainte de summitul G7, nu este deloc intamplatoare și arata singurul om care avea puterea sa traga sforile necesare pentru o astfel de vizita este senatorul PNL, Ben Oni Ardelean, cel care are conexiuni la cel mai inalt…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, iși scoate palaria in fața polițiștilor de frontiera de la Vama Giurgiu, pentru ca au reușit sa implementeze un sistem foarte bun, in așa fel incat fiecare mașina sta doar cateva minute pentru intrarea in țara. Ponta susține ca polițiștii ar putea fi dați exemplu…

- Autoritațile de la Beijing au anunțat vineri ca vor impune sancțiuni impotriva companiilor americane implicate in procesul prin care Statele Unite au vandut armament in valoare de 2,2 miliarde de dolari catre Taiwan, potrivit Reuters preluat de mediafax.Autoritațile chineze susțin ca au luat…

- Rusia ar face teste nucleare militare in regiunea arctica prin incalcarea unui acord internațional, susține un oficial din cadrul administrației Donald Trump. De cealalta parte, Moscova a respins acuzațiile, afirmand ca este vorba despre o compania pentru afectarea imaginii. Robert Ashley, directorul…