Motociclist grav ranit, la Borsa

Un motociclist a ajuns in stare grava dupa ce a fost ranit intr-un accident rutier, la Borsa. In urma incidentului, traficul in zona a fost blocat pentru aproximativ o jumatate de ora. “Traficul a fost blocat pentru aproximativ o jumatate de ora, dar a fost reluat. Din informatiile pe care le detin in acest moment, un motociclist de 19… [citeste mai departe]