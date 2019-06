Chichirău, într-un scandal monstru cu mătușa și USR. Cum se scuză Deputatul USR de Iași a adaugat ca niciun ban nu a fost schimbat intre familia sa și partid

"Pentru contractul de comodat pentru sediu, in 2017, primariile ne refuzau sedii și nu puteam sa funcționam din punct de vedere contabil, pentru ca nu aveam CIF. Ca sa ai CIF, trebuie sa ai o adresa in circumscripția respectiva. Pentru noi, circumscripția era Iași. Am facut un contract de comodat. Contractul de comodat este un contract cu titlu gratuit. Asta inseamna ca niciodata nu s-a schimbat vreun leu intre mine și familia mea și partid. Acest contract de comodat era necesar ca noi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

