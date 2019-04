Chestionar online: După proteste, te implici mai mult în viața politică; te informezi mai mult? Tema lucrarii de licența este angajamentul politic in România. Scopul acestui chestionar este sa analizeze daca cetațenii Romaniei sunt mai implicați politic in urma evenimentelor recente, privind protestele care au avut loc în România (importante sunt aici prostele din 2017-2018 începând cu protestele din 2017 dupa alegerile guvernamentale din 2016, pâna la prostetul diaspora din 10 august 2018. De asemenea, orice protest dupa acest interval de timp este relevant pentru realizarea sondajului). Mai mult, aș vrea sa aflu daca cetațenii sunt mai informați în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

