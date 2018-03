Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de administratie al companiei de stat CFR Calatori l-a desemnat pe Leon Barbulescu in functia de director general, in locul lui Iosif Szentes, a anuntat miercuri compania. Barbulescu a fost numit pentru o perioada de patru luni.De profesie inginer, Leon Barbulescu are o cariera de…

- Leon Barbulescu a ocupat functia de director Revizii la CFR Calatori, conform site-ului companiei. Iosif Szentes a fost numit director general al companiei CFR Calatori la 10 martie 2015. In ianuarie 2018, mandatul lui Iosif Szentes a fost prelungit cu doua luni si urma sa expire pe 22 martie.…

- Ca sa fie mai convingatori, reprezentantii companiei ne-au invitat sa vizitam un vagon proaspat reabilitat. Asa am descoperit si noi, dar si directorul general, ca reparatiile din interior au fost mai mult pe hartie. Angajat CFR: ”Tapiterie schimbata si reparatii completare, gratare, reparatii prize.”…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au decis clasarea dosarului care il privea pe Narcis Neaga, fost director al CNADNR, cauza in care a fost cercetat pentru abuz in serviciu in legatura cu un contract privind autostrada Sibiu - Orastie, pe motiv ca faptele nu sunt prevazute in legea…

- Consiliul de Administratie al Metrorex l-a desemnat in functia de director general pe Dumitru Sodolescu, acesta inlocuindu-l pe Ion Constantinescu, al carui mandat expira sambata, potrivit unui comunicat emis de companie. 0 0 0 0 0 0

- Fostul director al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, a fost numit, joi, membru în Consiliul de Administratie al CNAIR, anunta stiripesurse.ro.

- Banca Transilvania va derula in perioada 1 -23 martie un proces de rascumparare a 10 milioane de actiuni proprii, la un pret maxim de 3,5 lei/titlu. . Actiunile bancii au deschis sedinta de joi in scadere cu 0,61% ”Rascumpararea de actiuni BT (TLV), in conditiile legii si in cadrul limitelor…

- Plenul Senatului i-a desemnat, in sedinta de miercuri, pe Eugen Dogariu ca membru titular si pe Bogdan Matei ca supleant in Consiliul de coordonare al Institutului National de Administratie (INA). Cei doi au fost propusi de grupul parlamentar PSD. In favoarea senatorului Eugen Dogariu au fost exprimate,…

- AUDIO: Emisiunea "Probleme la zi" - 21.02.2018 13.20 PROBLEME LA ZI. Tema emisiunii: 20-25 de garnituri CFR vor fi anulate permanent, in timp ce la restul fie va fi scurtat parcursul, fie va fi limitata circulatia in weekend. In plus, starea infrastructurii si obiective pentru cresterea calitatii…

- Elena Petrascu, director general al Companiei Nationale Posta Romana (CNPR), si-a anuntat joi demisia din functie, in Consiliul de Administratie, dupa patru luni de la numire. "Incepand cu luna octombrie a anului 2017 am acceptat sa preiau atributiile functiei de director general al Companiei…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti are, incepand de azi, un nou director general, dupa ce fostul director, Bogdan Mindrescu, a demisionat.Potrivit B1TV.ro, Consiliul de Administratie l a desemnat in aceasta functie pe Dan Baciu. Dan Baciu este cel care era a ocupat functia de director economic…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti are, incepand de azi, un nou director general, dupa ce fostul director, Bogdan Mindrescu, a demisionat. Consiliul de Administratie l-a desemnat in aceasta functie pe Dan Baciu.STIRIPESURSE.RO scria saptamana trecuta, citand surse din Ministerul Transporturilor,…

- Ion Gavrila este noul director general interimar al companiei CFR, funcție in care a fost desemnat, vineri, de Consiliul de Administratie. Consiliul de Administratie al CFR l-a desemnat pe Ion Gavrila in functia de director general interimar al companiei. Acesta va coordona activitatea CFR, compania…

- Directorul general al CFR Calatori, Iosif Szentes a facut luni, 5 februarie o vizita de lucru in județul Dambovița. Vicepresedintele Consiliului Judetean Dambovita, Alin Manole si prefectul judetului Dambovita, Antonel Jijiie, au primit vizita directorului general al CFR Calatori, Iosif Szentes.…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 05 februarie 2018, fata de inculpatul BUDULAN POMPILIU, la data faptelor director…

- Consiliul de Administratie de la grupul auto francez Renault va propune in data de 15 februarie reinnoirea mandatului presedintelui director general, Carlos Ghosn, pentru ca acesta sa poata negocia un nou acord cu partenerii Nissan si Mitsubishi, informeaza un articol publicat de cotidianul Le Figaro,…

- Compania de stat Cupru Min Abrud, societate care exploateaza peste 60 % din rezervele de cupru ale Romaniei, are un nou director interimar, dupa ce fostul manager general Nicolae Turdean si-a dat demisia din motive personale. La conducerea societatii, Consiliul de Administratia l-a imputernicit pe…

- Consiliul de administrație al S.C. Cupru Min S.A., reunit luni, 29 ianuarie 2017, pentru prima data dupa ce directorul general Nicolae Turdean și-a anunțat demisia, a decis ca interimatul la conducerea companiei sa fie asigurat de Gheorghe Chindriș, membru in C.A. și director tehnic. De partea economica…

- Odata cu majorarea dobanzii de politica monetara, Consiliul de Administratie al BNR a decis si cresterea dobanzii penalizatoare pentru bancile care nu isi constituie integral rezerva minima obligatorie (RMO) in lei pentru perioada 24 ianuarie-23 februarie. Bancile vor fi amendate cu 4,5% pentru RMO…

- Consiliul de Administratie al companiei miniere Cupru Min SA anunta rezultate economice cu ”cresteri importante” in anul 2017. Potrivit unui comunicat de presa, veniturile totale ale companiei au crescut anul trecut cu 35,8% fata de 2016, iar capitalurile proprii cu peste 55%. Veniturile din exploatare…

- Actualul director general al SC Cupru Min SA Abrud, Nicolae Turdean, și-a inaintat demisia, pentru data de 1 februarie, potrivit unor surse apropiate ale companiei. Documentul prin care și-a inaintat demisia va fi analizat de Consiliul de Administrației. Motivele sunt legate de cariera profesionala…

- Consiliul de Administratie al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a prelungit mandatul directorului general interimar, Stefan Ionita, au declarat, pentru AGERPRES, surse oficiale.

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom a inlocuit-o, marti, pe Mariana Gheorghe din functia de director general (CEO) al companiei, care „a renuntat la mandatul sau”, conducerea societatii fiind preluata de Christina Verchere, informeaza Mediafax. „In sedinta de astazi, Consiliul ...

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom anunta printr-un comunicat transmis bursei ca a schimbat-o marti pe Mariana Gheorghe din functia de CEO al companiei, noul sef urmand sa fie Christina Verchere, actualul presedinte regional- Asia Pacific al companiei petroliere britanice BP. Astfel a fost confirmata…

- Compania Nationala Posta Romana a anuntat luni ca actionarul sau minoritar, Fondul Proprietatea, a renuntat la actiunea in instanta indreptata impotriva companiei, care contestase schimbarea ultimilor trei membri din Consiliul de Administratie al companiei, numiti conform legislatiei privind guvernanta…

- Cheltuielile companiei TAROM vor fi diminuate cu 12,7 milioane de lei pe an, in urma optimizarii activitatilor logistice si eficientizarii operatiunilor informatice pentru deservirea pasagerilor, a anuntat, vineri, compania nationala de transport aerian. Aceasta suma a reiesit din analiza…

- Consiliul de Administratie al companiei miniere Cupru Min SA, cea mai profitabila firma de stat din județul Alba, a anunțat rezultatele economice ale companiei pentru anul 2017. Este pentru prima data in istorie cand firma a reușit sa produca și sa vanda mai mult de 8.000 de tone de cupru. Totodata,…

- Aseara Ministerul Economiei a anuntat pe pagina de Facebook numirea lui Marius Ioana, in pozitia de director general al Romarm.Marius Ioana a detinut mai multe functii de conducere in industria de aparare, la Romarm sau la filiale ale companiei. El este absolvent al Facultatii de Electronica, Telecomunicatii…