CFR Calatori informeaza ca in ultimele zile, in traficul de calatori, s-au inregistrat varfuri de trafic pe toate magistralele de cale ferata, iar in acest sens, compania a actionat cu intregul parc de material rulant disponibil pentru satisfacerea in conditii optime a solicitarilor si a suplimentat personalul de la casele de bilete, conform unui comunicat de presa al companiei.



Intrucat sunt asteptate varfuri de trafic si in perioada 1-5 mai, CFR Calatori mentioneaza va actiona, de asemenea, cu intreaga capacitate disponibila de transport pentru asigurarea compunerii trenurilor.

