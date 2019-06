Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera si lucratorii vamali din cadrul P.P.F. Henri Coanda au depistat un cetatean ucrainean care a incercat sa introduca in tara, 18 capsule ce contineau aproximativ 143 de grame de cocaina, ingerate in stomac. In cauza, politistii de frontiera efectueaza cercetari, cu sprijinul Direcției…

- Un tanar de 27 de ani din Ucraina a fost retinut saptamana trecuta pe aeroportul Otopeni, politistii de frontiera descoperind ca acesta inghitise 8 capsule cu cocaina, un total de 143 de grame. Dupa ce a fost internat 3 zile, acesta a fost retinut pentru 24 de ore pentru savarsirii infractiunii de trafic…

- In urma unei operatiuni comune a Politiei Romane, Politiei de Frontiera si D.I.I.C.O.T. ndash; Structura Centrala, s a reusit prinderea unui caraus de droguri care intentiona sa tranziteze tara noastra, cu destinatia Ucraina. Este vorba despre un tanar de 27 de ani, cetatean ucrainean, care ingerase,…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Timisoara, sub coordonarea unui procuror al DIICOT Timisoara, au prins in flagrant si au retinut pentru 24 de ore un tanar de 25 de ani, cetatean german, cercetat acum pentru trafic international de droguri de mare risc. Acesta a…

- La data de 30.05.2019, procurorii DIICOT S.T.Timisoara au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului S. M. C., cetatean german, pentru savarsirea infractiunilor de trafic international de droguri de mare risc si trafic intern de droguri de mare risc.Potrivit DIICOT, in fapt s a retinut…

- Un tanar de 24 de ani, condamnat pentru trafic de droguri de mare risc, a fost depistat de politisti si incarcerat in Penitenciarul de Maxima Siguranta Galati, potrivit informatiilor furnizate, vineri, de IPJ Braila, scrie Agerpres. Conform sursei citate, la data de 23 mai, politisti din cadrul…

- Fiul scriitorului Andrei Plesu a fost retinut azi noapte pentru trafic si consum de droguri de catre procurorii DIICOT Iasi, scrie Observator.tv. Mihai Plesu este acuzat ca aproviziona o intreaga retea de dealeri din acest oras si din Capitala. Potrivit unor ...

- Fiul lui Andrei Plesu, Mihai Plesu, implicat intr-un dosar de trafic de droguri, a fost retinut. In urma perchezitiilor care au avut loc atat la locuinta sa, cat si la alte adrese din Bucuresti si din Iasi, Plesu a fost dus pentru audieri la DIICOT Iasi.