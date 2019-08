Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei au murit si doua persoane au fost ranite, printre care un copil, dupa ce un adolescent de 16 ani a patruns vineri dupa-amiaza cu masina pe care o conducea pe un trotuar la Medgidia, intrand intr-un grup de persoane.

- Ziarul Unirea Din cauza lui Dorel de la autostrada Sebeș-Turda, furnizarea apei, intrerupta, in CONTINUARE, in cateva localitați din Alba, intrucat turbiditatea este peste limita admisa Din cauza lui Dorel de la autostrada Sebeș-Turda, furnizarea apei, intrerupta, in CONTINUARE, in cateva localitați…

- Un scandal a izbucnit, marți, in randurile opoziției, iar protagonist a fost deputatul USR, Cristian Ghinea. Acesta a caștigat un mandat de europarlamentar in data de 26 mai și a demisionat din Parlamentul național pentru a pleca la Bruxelles.Citește și: Episod spumos cu Traian Basescu la…

- O scena socanta a fost urmarita de zeci de oameni in dupa-amiaza zilei de sambata, 15 iunie, in centrul municipiului Pitesti, unde o femeie a fost tarata pe trotuar, lovita si bagata intr-un tomberon.

- Problemele din industria taximetriei treneaza. Un grup de forța pare sa țina in șah guvernul prin șantajul blocarii centrelor marilor orașe daca autoritațile nu canta dupa cum li se spune. Vasile Ștefanescu, omul care pretinde ca reprezinta interesele taximetriștilor, este urmarit penal intr-un dosar…

- Actorul Constantin (Bebe, cum il alinta prietenii) Cotimanis și-a construit o casa in comuna argeșeana Budeasa. Mai exact, artistul, in varsta de 64 de ani, a ales o oaza de liniște in satul Budeasa Mica, situat la doar cațiva kilometri de Pitești. Celebrul actor, deja o piesa de baza in echipa gandita…

- Presedintele Klaus Iohannis cere autoritatilor sa dea dovada de maxima responsabilitate si sa asigure toate conditiile, inclusiv prelungirea programului de vot dupa ora 21.00, astfel incat cetatenii romani care asteapta in fata sectiilor sa poata vota. „Presedintele Romaniei, domnul Klaus…

- ”In ciuda celor care fac fake news si fotografiaza in unghiul unde nu se afla utilaje sau oameni, in santierul de pe Drumul expres Craiova- Pitesti chiar se lucreaza. Dimineata la ora 8 eram in santier. Erau cateva utilaje. Restul incarcau materiale si erau pe drum. Voi posta mai multe fotografii…