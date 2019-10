Stiri pe aceeasi tema

- Franta a detectat virusul H5 la o ferma de rate din centrul tarii, a anuntat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii Animalelor (OIE), citand un raport de la Ministerul Agriculturii de la Paris, transmite Reuters.

- Justitia italiana a suspendat marti autorizarea de parasire a teritoriului pentru ''Omul Vitruvian'', celebrul desen realizat de Leonardo da Vinci, care urma sa fie imprumutat in curand Muzeului Luvru, a anuntat asociatia Italia Nostra, informeaza marti AFP. Tribunalul…

- Ministerul de Externe al Franței a condamnat duminica atacurile asupra celor doua instalațiilor petroliere din Arabia Saudita, care afecteaza aproximativ jumatate din productia de petrol saudita, relateaza Reuters, conform Mediafax.„Franța condamna atacurile de ieri asupra instalațiilor petroliere…

- Conflictul intre fortele ucrainene lupta si separatistii pro-rusi din regiunea Donbas s-a soldat cu peste 13.000 de morti incepand din 2014, iar ciocnirile sporadice continua in ciuda unui armistitiu, reaminteste Reuters. Ucraina, Rusia, Germania si Franta au negociat ultima oara in octombrie 2016…

- National Gallery, care gazduieste o "explorare imersiva" a operei artistului, a gasit o versiune neterminata a tabloului "Fecioara intre stanci", in urma unor cercetari. Expertii galeriei londoneze au gasit schita initiala a tabloului cu figurile ingerului si a copilului Iisus, cu "diferente semnificative…

- Franta, Marea Britanie si Germania au exprimat preocupare, vineri, in legatura cu decizia Statelor Unite de a-l sanctiona pe ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, anunta Ministerul francez de Externe, citat de agentia Reuters relateaza mediafax."Consideram ca toate canalele diplomatice…

- In jur de 14 tari membre ale Uniunii Europene au convenit, in principiu, asupra un nou "mecanism de solidaritate" propus de Germania si Franta de alocare a migrantilor in interiorul intregului bloc, a anuntat luni presedintele francez Emmanuel Macron, citat de Reuters. Ministrii afacerilor externe si…

- Celebra pictura a lui Leonardo da Vinci se va afla in Galerie Medicis, pentru ca Salle des Etats sa poata fi renovata, scrie BBC. Chiar daca lucrarea de arta nu a parasit institutia, operatiunea de mutare a fost una delicata.